L’addio di Giorgia, qualcosa a cui i fan non sono preparati. Il retroscena lascia pensare

Proprio Giorgia potrebbe essere arrivata al punto di dire addio al mondo della musica, il retroscena è davvero preoccupante.

Una delle cantautrici più amate del nostro Paese, capace di incantare con la sua voce incredibile è Giorgia, le sue canzoni sono ormai delle vere e pietre miliari della musica italiana, il suo periodo di maggior successo è sicuramente quello che fa dagli anni novanta fino alla prima metà del duemila.

Poi Giorgia ha deciso di prendere un momento per se stessa dove il silenzio della sua mancanza è stato assordante, per tornare in seguito nel giugno del 2011 come un tornado a calcare la scena con il suo brano “Il mio giorno migliore”, da quel momento è stato come se non se ne fosse mai andata.

Giorgia è un’artista a tutto tondo, il suo successo è stellare e la sua carriera invidiabile, negli anni ha pubblicato diciannove dischi e ha venduto circa sette milioni di copie solo in Italia, qualche cosa da record, ovviamente non sono mancati ad arrivare i riconoscimenti, tra cui spiccano quattordici Music Awards ed un Nastro d’Argento. Giorgia non è solo brava, Giorgia è puro talento.

Tra i suoi grandi risultati lavorativi, ovviamente come non citare la grande vittoria al Festival di Sanremo nell’edizione del 1995, quando portò il brano, ormai diventato un ever green, “Come saprei”, scritto insieme a Eros Ramazzotti e ad altri due autori italiani.

Certamente Giorgia può dire di aver avuto una carriera luminosa più che soddisfacente che continua a portare avanti in grande stile, nella sua vita privata invece ci sono stati alcuni momenti davvero bui e dolorosi.

Giorgia il profondo dolore difficile da superare

Nella vita di Giorgia, purtroppo ci sono stati alcuni avvenimento davvero devastanti che l’hanno profondamente segnata, uno di questi è la perdita del suo ex compagno Alex Baroni, deceduto a causa di un fatale incidente, avvenuto circa un anno dopo la loro separazione, la cantante ha sempre detto di aver provato un dolore indescrivibile, difficile da superare, per lei è una ferita aperta.

La stessa ha raccontato il devastante periodo con queste parole, “Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione. La vita non mi aveva ancora insegnato che può accadere: ti saluti senza sapere che non ti vedrai più. Ma poi sono risalita: perché prima o poi la vita ti insegna anche a sfruttare il dolore come risorsa”.

L’indiscrezione che fa tremare i fan

Nonostante sia stato un periodo davvero nero, Giorgia ha saputo rialzarsi e riprendere in mano la sua vita e la sua carriera, ma recentemente alcune indiscrezioni hanno messo in allarme i suoi numerosi fan.

Proprio l’anno scorso molti hanno iniziato a pensare che la famosa cantante italiana avrebbe potuto decidere di intraprendere un percorso diverso nella sua vita, accantonando la musica. Giorgia era stata scelta per prendere parte alle riprese del film “Scordato” diretto da Rocco Papaleo, per la cantante romana è stata la sua prima volta in assoluto nel mondo della cinematografia, ma l’attore italiano ha fortemente insistito per averla al suo fianco, tanto da riuscire a convincerla a recitare una parte nella sua commedia.

LEGGI ANCHE-> Isola dei famosi a luci rosse, due naufraghi non resistono alla passione. Il video clamoroso

Quello che potrebbe succedere è che Giorgia possa decidere di lasciare la musica per dedicarsi alla settima arte, visto che è davvero talentosa potrebbe essere un’ipotesi da non escludere. Per ora non c’è stata nessuna conferma di un addio al suo primo amore.

LEGGI ANCHE-> Gianni Sperti: “Ti amo”, finalmente lo sanno tutti. Rivelazione clamorosa

Ma tutto può succedere, per questo i fan sono terrorizzati all’idea di dover dire addio a Giorgia, la voce della musica italiana.