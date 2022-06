Johnny Depp e Amber Heard, il verdetto del processo. La situazione è assurda

Il mega processo che sta tenendo incollati i telespettatori di tutto il mondo sta per giungere al termine con il verdetto della giuria, in ogni caso è stata una perdita da entrambe le parti.

Uno dei processi mediatici che sta tenendo incollati milioni di persone è quello tra Johnny Depp e Amber Heard, da settimane non si fa altro che parlare di loro, tra testimonianze, lacrime, situazioni al limite ne sono successe davvero di ogni e i due stanno andando sempre più nel baratro di un processo senza precedenti che li sta distruggendo.

Il 31 maggio 2022 si sarebbe dovuto concludere con una sentenza definitiva, ecco quindi quel è stata la decisione della giuria per un processo iniziato ormai da anni.

In questo lasso di tempo, che ormai appare quasi infinito in cui i due si continuano a rimbeccare a colpi di indizi e confessioni, di mezzo c’è stata anche la pandemia mondiale che ha bloccato la macchina della giustizia, infatti il processo ha subito un brusco stop causa Covid per poi riprendere da dove era stato lasciato.

Proprio nelle settimane appena passate si è arrivati ai colpi finali e le arringhe degli avvocati sono state decisive, ma non solo, sono state ascoltate le testimonianze di diverse personalità, tra queste anche la ex moglie di Johnny Depp, Kate Moss che in un primo momento non era stata citata, ma per una leggerezza della Heard è stata chiamata a deporre con grande malcontento dell’avvocato dell’attrice.

Quello che resta davvero sconcertante è la motivazione che ha portato i due a questo scontro senza esclusione di colpi, da entrambe le parti arriva l’accusa di violenza subita tra le mura domestiche e la volontà di distruggere la carriera che entrambi negli anni si sono costruiti. Una cosa che stanno riuscendo a fare entrambi benissimo, visto che tutti e due hanno perso moltissimi lavori da quando è iniziato questo maxi processo.

Il verdetto finale della causa Johnny Depp verso Amber Heard

Proprio nella giornata del 31 maggio sarebbe dovuto arrivare il verdetto definitivo che avrebbe messo la parola fine alla diatriba, ma c’è stato l’ennesimo dibattito che ha portato a ben 7 ore di processo, lo scopo di questo era definire un verdetto che potesse far luce sulla verità, a prendere la difficile decisione ci si è avvalsi di una giuria composta da 7 persone, di cui cinque uomini e due donne, il compito a loro chiesto era quello di stabilire se il famoso attore avesse avuto diritto al risarcimento circa 50 milioni di dollari da parte dell’ex moglie.

Questo perché da quando tutto è iniziato, la carriera di Johnny Depp ha subito dei grandissimi contraccolpi, lo stesso ha perso dei lavori importantissimi proprio per le dichiarazioni della Heard che lo ha descritto come “un personaggio pubblico e rappresentativo dell’abuso domestico”, parole forti che se dovessero dimostrarsi vere distruggerebbero la carriera dell’attore, ma se così non fossero avrebbero rovinato la sua immagine per sempre. Infatti quando è scoppiato il caso, inizialmente tutti hanno additato Depp mettendolo in pessima luce.

Quello che ha deciso quindi di fare Amber Heard è stata a sua volta di fare causa all’ex marito querelandolo per ben 100 milioni di dollari, questo perché proprio lui ha affermato che le accuse mosse erano del tutto false, anzi che fosse la donna a usare violenza domestica sull’attore de I Pirati dei Caraibi.

Il tornato che si è scatenato con questa causa è di proporzioni gigantesche, tanto che i due stanno reciprocamente distruggendosi a vicenda e più di va avanti e meno si riesce a delineare i contorni della verità, qualcosa che potrebbe mettere entrambi in una situazione davvero difficile, per esempio Depp ha perso i contratti per il sequel dei Pirati dei Caraibi e il suo ruolo come antagonista in Animali fantastici, mentre Amber Heard rischiando di perdere il suo ruolo in Aquaman 2.

LEGGI ANCHE-> Tom Cruise, le dieci follie milionarie che non conosci dell’attore di Hollywood

Per questo si sta rendendo davvero atteso il verdetto che non si è riusciti ad ottenere in data 31 maggio, sembra che la giuria non sia riuscita a raggiungere una decisione unanime, quindi si sono dovuti riunire in data 1 giugno per trovare una quadra alla questione che da troppo tempo è rimasta in sospeso.

LEGGI ANCHE-> Animali Fantastici 3: spiegazione del finale e preparazione per il futuro (in dettaglio)

Chissà se avremo risposte a breve per poter mettere un punto alla storia, anche se, alla fine, i protagonisti ne usciranno comunque devastati.