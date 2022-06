Mara Venier, l’addio lascia i fan in lacrime, qualcosa era nell’aria

Mara Venier decide di dare l’ultimo saluto ai suoi tanti ammiratori e fan attraverso un annuncio che lascia tutti si sale.

Nonostante sia una delle regine indiscusse della televisione italiana, amatissima dal pubblico, questo è già il secondo anno in cui Mara Venier si trova a dover affrontare l’incerto futuro del suo programma Domenica In, la stagione scorsa ha visto il programma a rischio per cause dovute a un problema legato alla salute della nota conduttrice.

Infatti proprio Mara Venier ha dovuto subire un intervento ai denti e questo ha avuto conseguenze davvero complicate, creando danni ad alcuni nervi del volto della donna. Una situazione non da poco, visto che proprio la Venier ha accusato una paresi facciale e come conseguenza si è dovuta nuovamente sottoporre a un intervento.

La stessa ha raccontato di un periodo di grande sofferenza, ma che con tanta determinazione è riuscita a superare, e proprio a dimostrazione del suo forte attaccamento al programma che conduce da anni, ha fatto i salti mortali per non lasciare la trasmissione scoperta saltando, incredibilmente, una sola puntata, nonostante fosse evidente la sua sofferenza.

Una volta terminato il calvario che l’ha vista protagonista, Mara Venier ha confermato la sua presenza anche per la stagione che sta per chiudersi, tanto che in questo momento non si conoscono le sorti di Domenica In e i tanti telespettatori che da anni seguono con trasporto Zia Mara, sono fortemente preoccupati che ci possa essere un definitivo addio da parte della conduttrice.

L’annuncio che gela gli spettatori, l’addio è imminente

Non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale che la trasmissione che da anni vede al timone Mara Venier, Domenica In, stia davvero chiudendo i battenti, tanto che la stessa conduttrice ha affermato che è pronta per la conduzione della prossima stagione, le sue parole sono state molto chiare, ovvero che suo marito permettendo, le piacerebbe proseguire un altro anno.

Questo però è solo un suo desiderio che non torva nessun riscontro ufficiale da parte della rete, inoltre, come se non bastasse, la stessa Zia Mara ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti di sale, ha ufficializzato che la prossima puntata sarà anche l’ultima.

L’ultima puntata di Domenica In. È la fine

Proprio Mara Venier ha deciso di condividere un post che la vede insieme al cantante Renato Zero, ospite sempre molto gradito dell’appuntamento serale di Domenica In, ad accompagnare la foto alcune parole che hanno lasciato i follower in dubbio su quello che sarà il futuro della trasmissione. La stessa Mara scrive, “Grazie Renato… grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito ancora una volta numerosissimo… grazie di cuore n.d.r. … domenica prossima questa meravigliosa stagione di ‘Domenica in’ finirà!!!!”.

Con queste parole inequivocabili Mara annuncia che la prossima puntata della sua trasmissione sarà anche l’ultima, una notizia davvero triste per molti telespettatori che aspettano la domenica proprio per stare in compagnia della Zia più famosa d’Italia, infatti l’annuncio ha destato non pochi commenti.

Molte persone ringraziano Mara per lo splendido lavoro fatto, non mancano ovviamente complimenti e elogi, un affetto palpabile che il pubblico nutre per Mara Venier, questo potrebbe essere sicuramente un buono sprone per confermare anche la prossima stagione e non far fuori la Mara nazionale, ma staremo a vedere gli sviluppi in casa Rai.