Raz Degan, adesso spunta la verità sul tradimento a Paola Barale. L’amante è famosissima

Dopo molti anni dalla fine della relazione tre Raz Degan e Paola Barale spunta fuori l’amante di lui, una donna famosissima e bellissima con cui tradì la showgirl.

Una delle coppie più chiacchierate degli anni duemila è stata quella composta da Paola Barale e Raz Degan, i due riempivano le pagine dei tabloid di cronaca rosa per la loro relazione appassionata quanto turbolenta. Una storia che aveva appassionato il grande pubblico, ogni giorno usciva una nuova indiscrezione tra i due.

Avevano anche deciso di abbandonare la loro vita davanti ai riflettori per passare il tempo in viaggio, sembravano davvero uniti e felici, una storia d’amore da favola, ma come in tutte le fiabe c’era anche il lato oscuro.

Paola e Raz iniziarono a frequentarsi nel 2002 e dopo più di dici anni di alti e bassi, drammi e passioni decisero di separarsi definitivamente nel 2015. Iniziarono così a uscire le indiscrezioni riguardo ai motivi della loro rottura, una verità sconvolgente che catalizzo l’attenzione pubblica è che proprio Raz Degan, qualche anno prima della separazione aveva tradito Paola Barale.

La donna con cui aveva avuto una storia fuori dalla loro relazione con Paola è famosissima.

La donna con cui Raz Degan ha tradito Paola Barale, salta fuori la verità

Negli anni il famoso modello si è sempre di più allontanato dai riflettori, sembra che preferisca vivere una vita più riservata, anche se il suo nome aveva ricominciato a girare sui giornali per la sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Una notizia che lo stesso aveva immediatamente smentito usando parole forti dicendo che “non sarebbe mai entrato in una casa piena di spazzatura”, prontamente, il padrone di casa, Alfonso Signorini, aveva risposto alla frecciatina chiarendo la situazione, ovvero che Raz aveva a chiesto un compenso assolutamente fuori budget.

Insomma, Raz Degan continua a mantenere un profilo basso ma ha lanciare delle parole di fuoco quando ne ha occasione, ma non solo parole, lo stesso ha tradito la Barale nel 2009 con una famosissima donna dello spettacolo conosciuta proprio sul lavoro, quando si trovava sul set di Barbarossa.

La donna terzo incomodo nella storia d’amore tra la Barale e Raz Degan è stata l’attrice famosissima Kasia Smutniak. Nel progetto a cui stavano lavorando insieme i interpretavano le parti di una coppia di innamorati e curiosamente i paparazzi li fotografarono proprio in atteggiamenti indiscutibilmente intimi e decisamente compromettenti.

In questo triangolo però rientrò anche un’altra persona, perché al tempo la Smutniak era insieme al compianto Pietro Taricone che viste le foto non ne fu particolarmente contento, tanto da dichiarare di essersi dovuto “legare le mani per non andare a cercare il rivale”.

Alla fine tutto tornò alla normalità, ma qualcosa tra la Barale e Degan si ruppe per sempre.