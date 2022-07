Antonella Clerici, il cancro maligno. La confessione è agghiacciante

Proprio Antonella Clerici ha deciso di fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole, ha parlato della terribile malattia entrata nella sua vita e di quanto la prevenzione possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Indiscussa conduttrice amatissima dal pubblico italiano è Antonella Clerici, la sua carriera è stellare, fin dagli inizi ha subito fatto braccia nel cuore dei telespettatori grazie al suo piglio e alla indiscussa simpatia, proprio per questo è icona di spontaneità.

Antonella ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta conducendo programmi sportivi tra cui Domenica Sprint e Dribbling con Gianfranco De Laurentiis sulla Rai, ovviamente si è subito fatta notare per la sua bravura e competenza e da allora è sempre stata sulla cresta dell’onda.

La sua grande occasione è arrivata quando ha preso le redini del programma di successo La prova del cuoco, di cui proprio lei ne è icona portando la a essere una delle figure di punta dell’emittente televisiva. Tra i grandi riconoscimenti ottenuti sicuramente la condizione del festival di Sanremo nel 2010, una bella soddisfazione e soprattutto ha avuto il plauso di pubblico e critica.

Nonostante possa sembrare che la vita di Antonella Clerici sia tutta rosa e fiori, tanto che i fan della conduttrice sono abituati da sempre a vederla con un sorriso smagliante e contagioso, nel suo privato la famosa conduttrice ha dovuto affrontare situazioni devastanti e il dolore di un lutto molto grave, la stessa ha deciso di fare una confessione molto personale che ha lasciato tutti senza parole.

Antonella Clerici rompe il silenzio e racconta del terribile dramma

La famosa conduttrice ha raccontato di essere profondamente legata alla sua famiglia e proprio riguardo a questa ha decisi di raccontare un’intervista con il settimanale Di Più Tv un periodo della sua vita particolarmente personale e terribilmente doloroso che ha dovuto affrontare e che ancora oggi porta dietro una ferita aperta.

Antonella ha rivelato al settimanale che nel 1995 ha perso la sua mamma, Franca, a causa di un terribile male entrato nella sua vita, un cancro maligno che l’ha strappata alla vita.

Da allora la famosa conduttrice si batte in prima linea per sostenere e diffondere i messaggi di prevenzione contro i tumori ed è associata come ambasciatrice alla fondazione Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

La stessa racconta che da quando ha dovuto affrontare la terribile malattia di sua madre a oggi la scienza ha fatto passi da gigante per trovare una cura al cancro e sono tante le cure che a oggi possono fare davvero la differenza tra la vita e la morte, prima tra tutte sicuramente la prevenzione, a oggi si cerca di far passare maggiormente il messaggio che fare controlli regolari più essere veramente salvifico.

Purtroppo Antonella racconta che sua mamma era stata colpita da una forma particolarmente aggressiva e probabilmente non ce l’avrebbe fatta, ma con le cure di oggi avrebbe, forse, potuto vivere più a lungo e meglio.

Per questo Antonella continua a combattere perché più persone possibili inizino a prestare attenzione ai messaggi che il nostro corpo ci manda e aggiunge, “la vita è un grande dono e a volte può essere molto fragile”, un messaggio importante che deve essere da monito per tutti