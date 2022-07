Amadeus senza freni su Giovanna: “non mi vergogno di dire che…”

Amadeus si è aperto sulla sua vita privata confessando un particolare della sua relazione con Giovanna Civitillo. La confessione è incredibile

Amadeus non può proprio lamentarsi della sua vita professionale e privata: riconfermato alla conduzione del festival fino al 2024, sta vivendo un periodo di grande successo televisivo. Il suo carisma e la sua semplicità si sono rivelate la mossa vincente per conquistare il cuore dei telespettatori.

Amadeus non è fortunato solo sul lavoro, ma anche in amore: nel 2003 ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo e dal 2009 i due sono felicemente sposati. La coppia ha avuto un figlio, José Alberto. Prima di Giovanna il grande amore di Amadeus era Marisa di Martino, con la quale è stato sposato dal 1993 al 2007. Il divorzio tra i due non fu facile, e oggi non si sa più nulla della vecchia fiamma del conduttore.

Nato come DJ e successivamente approdato sullo schermo, Amadeus ha sempre goduto di una grande fama e di tanta ammirazione anche tra i colleghi. Ormai è uno dei volti di punta della Rai, e l’emittente ha intenzione di tenersi ben stretto il conduttore. L’edizione 2020 di Sanremo, condotta insieme all’amico Fiorello, è stata la più vista dal 1999.

Amadeus, così felice dei suoi traguardi e della sua vita, ha voluto condividere coi suoi fan le gioie che lo accompagnano, raccontando in particolare di sua moglie. Ecco cos’ha detto della compagna.

Amadeus e Giovanna, le parole del conduttore

La vita di Amadeus ora gira intorno a 2 persone speciali: Giovanna Civitillo, suo moglie, e il figlio José Alberto Sebastiani, di 13 anni. C’è spazio ovviamente anche per Alice Sebastiani, figlia della prima moglie, che da poco si è laureata con lode in Fashion Business al Marangoni di Milano.

La famiglia del conduttore è invidiabile, e si percepisce l’amore che lo lega ai figli e all’attuale compagna. Proprio su di lei Amadeus si è soffermato in una delle ultime interviste, rivelando quanto la donna sia importante per lui.

“Io e Giovanna ci cerchiamo, stiamo bene insieme, e non mi vergogno di dire che ho bisogno del suo sostegno per fare serenamente il mio lavoro” ha affermato. I due sono inseparabili e l’amore che li lega è forte come il primo giorno. Una cosa rara, di questi tempi. La coppia continua a supportarsi a vicenda anche dopo tanti anni, e nel loro matrimonio non c’è ombra di crisi.