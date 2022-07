Amadeus, il divorzio inevitabile, spunta la verità. Una decisione sofferta

Marisa di Martino, la ex moglie di Amadeus: chi è la vecchia fiamma del conduttore?

Tra le coppie più conosciute dello spettacolo ci sono anche Amadeus e Giovanna Civitillo, un nome che ormai tutti conoscono. Il conduttore e la ballerina si sono conosciuti sul set de L’eredità, dove lei lavorava come valletta. Prima di Giovanna Civitillo, però, Amadeus era sposato con Marisa di Martino, una donna che in pochi conoscono.

Mentre Amadeus e Giovanna Civitillo sono entrambi parte dello show business, Marisa di Martino non faceva parte dei “vip”: è una donna molto riservata riguardo la sua vita privata e lo era anche quando era sposata con Amadeus. I due sono stati sposati per ben 14 anni, dal 1993 al 2007, e la loro vita di coppia non è mai stata oggetto di gossip.

La coppia ha avuto una figlia, Alice Sebastiani, molto legata a entrambi i genitori. La ragazza è nata nel 1997 e anche lei, come la madre, è piuttosto riservata e non lascia trasparire molto di sé dai social.

Chi è Marisa di Martino, ex moglie di Amadeus

Ma dov’è finita Marisa di Martino, e che cosa fa ora? Vista la sua minima presenza sui social non è facile sapere che cosa faccia ora la ex di Amadeus. Il matrimonio è terminato a causa di una crisi tra i due, un periodo molto brutto per il conduttore visto che era legato alla donna da molti anni. Alla celebrazione era presente Fiorello, che ha fatto da testimone al conduttore.

Fiorello stesso ha raccontato di quanto i due fossero legati e innamorati. La loro separazione, avvenuta nel 2007, è stata molto sofferta, ma inevitabile. Amadeus e Marisa di Martino si erano allontanati già da un po’ l’uno dall’altra, e l’addio, seppur faticoso, è stata la scelta migliore per i due.

L’ex coppia è comunque rimasta in buoni rapporti, anche per amore della figlia, ma di Marisa di Martino non si sa nulla dalla fine del matrimonio col conduttore. L’unica foto recente di lei è quella che la ritrae al fianco di Alice in occasione della laurea di quest’ultima. La ragazza, che oggi ha 25 anni, ha conseguito la laurea in Fashion Business alla Marangoni di Milano.

Per il resto, di lei non si sa nulla: né la professione, né dove vive attualmente, né se ha un nuovo compagno. Marisa di Martino è rimasta molto lontana dai riflettori, come ha sempre voluto, tanto che non ha alcun profilo social e, a quanto sembra, non ha intenzione di aprirlo.