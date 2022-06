Amadeus, il dramma che ha colpito suo figlio: “è stato straziante”

Amadeus al momento è all’apice della sua carriera, sta vivendo un momento davvero d’oro grazie al successo della sua direzione artistica del Festival di Sanremo. Amadeus è reduce dalla sua terza conduzione di fila della kermesse canora, affrontate tutte e tre nel periodo più complesso della storia, quello segnato dalla pandemia.

Al momento Amadeus è uno dei volti principali di Rai 1, ha concluso di recente l’ultima stagione tv di I soliti ignoti, preserale di Rai 1 che conduce anche in quel caso da diverso tempo.

Ma per lui la vita non è stata sempre semplice, come è capitato a tutti la pandemia ha portato alcuni momenti difficili da superare e alcuni di questi riguardavano in particolare suo figlio Josè Alberto, avuto dalla felice storia d’amore con Giovanna Civitillo, conosciuta quando conduceva l’Eredità.

Ma che cosa è successo a José Alberto? Nel corso di un’intervista, Amadeus stesso ha svelato il retroscena della sua vita privata soprattutto nel periodo del Lockdown. Qualcosa di inaspettato.

Amdeus e Giovanna come ogni genitore che si rispetti sono sempre molto attenti alla salute del figlio José Alberto. Il conduttore come sappiamo ha anche un’altra figlia, Alice, avuta dal matrimonio precedente.

Dal 1996 al 2007, Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino.

Amadeus su José: non ce lo aspettavamo

Come sappiamo José è comparso diverse volte in televisione nei programmi condotti dal padre e il pubblico ha così avuto modo di conoscerlo. È un ragazzino simpatico a tutti che si diverte molto a partecipare in prima fila ai programmi del padre. Una delle sue ultime apparizioni è avvenuta per esempio durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ma il ragazzo non è sempre stato così spensierato, come tutti i ragazzi che si sono trovati ad affrontare il lockdown all’inizio della pandemia anche José Alberto ha avuto le sue difficoltà e infatti è proprio in quel periodo che ha avuto dei problemi.

Amadeus ha dichiarato in un’intervista di aver visto suo figlio molto cambiato nel periodo del Lockdown e queste sono le sue parole in merito: “Mio figlio José era molto cambiato nel lockdown. Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Non faceva che mangiare, era nervoso…”.

Con il passare delle settimane però le cose sono per fortuna migliorate, e la condizione di salute di José si è risolta con la fine del lockdown. Amadeus non ha nascosto di essersi molto preoccupato anche per la figlia Alice.

In quel periodo infatti la ragazza si trovava in Galizia, dove si trovava per lavoro. La sua primogenita, infatti, si trovava a chilometri di distanza da lui in un periodo molto difficile e preoccupante. Per fortuna, tutti sono in salute e stanno bene.