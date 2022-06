Terremoto in RAI. Un addio inaspettato, per Amadeus è finita

In casa Rai è bufera per un annuncio che ha visto la cancellazione di Amadeus che non è andato in onda come di consueto lasciando il pubblico di assidui di stucco. Questi i motivi.

Brutte notizie per Amadeus, che ha avuto un’interruzione del suo storico programma, una situazione che davvero nessuno si aspettava. Alla fine della puntata del 31 maggio de I soliti ignoti Amadeus ha dato una notizia che nessuno si aspettava e che ha suscitato scalpore nel pubblico di fedelissimi che ha sempre seguito il programma degli “ignoti” divertendosi con gli indizi e gli enigmi.

Il famoso e super seguito programma di Rai 1 ha subito una piccola interruzione, un improvviso cambio di rotta che ha stupito molte persone. Il 1 Giugno, infatti, è stata trasmessa la partita che ha fatto sospendere per un giorno il preserale delle identità.

I soliti ignoti è poi tornato nuovamente in trasmissione il 2 giugno.La partita vedeva scontrarsi la Nazionale Italiana e l’Argentina e si è svolta a Wembley, a Londra.

Ecco il motivo della sospensione

Lo stadio di Wimbley è proprio quello in cui un anno fa l’Italia si è aggiudicata la vittoria agli Europei, si trattava quindi di una scelta motivata dal patriottismo calcistico e dal ricordo di quella domenica felice per il Paese e per la Nazionale. La puntata de i Soliti ignoti della sera precedente alla partita ha inoltre visto la vittoria della coppia concorrente.

I due infatti si sono aggiudicati un montepremi di quasi 50 mila euro. Nella puntata subito precedente le cose sono andate molto peggio anche per le continue gaffe che sono state fatte. Lo stesso Amadeus si è trovato davvero in difficoltà.

Anche se siamo alla fine delle stagioni televisive I soliti ignoti non chiude e andrà in onda nel mese di giugno. Solo in piena estate come al solito il preserale delle identità sarà sostituito dalle teche Rai Techetecheté che come sappiamo offre a ogni stagione il meglio degli archivi Rai.

E’ probabile che il passaggio di testimone tra le due trasmissioni avverrà nel mese di luglio come è accaduto anche l’anno scorso.

Gli “ignoti” quindi continueranno a farci compagnia per buona parte dell’estate e con loro anche la cordialità e la simpatia di Ama nazionale, diventato ormai uno dei volti più importanti e presenti di Rai 1 anche considerato il fatto che il presentatore è stato confermato come direttore artistico per altre due edizioni del Festival di Sanremo.

Chissà che non si veda il conduttore al timone di altri importanti programmi Rai dal momento che è il presentatore di punta della Rete ammiraglia e che si contende il primato con pochi altri presentatori Rai.