Gemma Galgani, senza trucco irriconoscibile. Ecco com’è per davvero

La sua partecipazione a Uomini e donne va avanti da anni e per questo motivo il fedele pubblico del programma sa tutto di lei. Eppure, forse, non l’avete mai vista così. Ecco com’è senza trucco.

Gemma Galgani è come tutti sanno una delle dame del trono over di Uomini e donne, tra le sue protagoniste più seguite.

Di recente però alle critiche di Tina si sono aggiunte quelle di un’altra donna che le ha riservato parole molto dure, commentando in particolar modo l’aspetto di Gemma. Le sue parole su Gemma senza trucco sono state queste: “Senza trucco fa paura”.

Gemma Galgani, attaccata pesantemente

Gemma Galgani ha sempre avuto uno spirito giovanile non si comporta come una donna della sua età e questo atteggiamento spesso può dare fastidio ed essere oggetto di critiche, è per questo motivo che praticamente ad ogni puntata la vediamo essere al centro di forti discussioni.

Di recente anche un’ex dama delle passate edizioni ha detto la sua su Gemma e si tratta di Angela Di Iorio, di sicuro una delle dame dalla personalità più particolare.

Angela Di Iorio ha parlato proprio di Gemma in un’intervista dove puntualizza di aver sempre difeso Gemma dalle pesanti accuse che le sono state rivolte, in particolare da Tina anche se a sua volta Gemma non ha fatto lo stesso. Ecco la sua testimonianza:

“Ho notato che Gemma ce l’aveva con me (…) È stata molto cattiva. Lei è magra e alta ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi”.

L’attacco di Angela Di Iorio è stato veramente forte e di certo ha suscitato scalpore. Ma in effetti vi siete mai chiesti com’è Gemma senza trucco? Nello studio di Uomini e Donne, Gemma è sempre truccata di tutto punto e con un makeup molto marcato e in generale un look curato. Al naturale Gemma è però piuttosto diversa da come si presenta in televisione.

Ecco una fotografia nella quale possiamo vederla senza trucco e di sicuro si possono notare tutte le imperfezioni, come del resto capita a tutte le donne dopo una certa età. Malgrado questo dettaglio non si può negare che Gemma rimane un volto bello e interessante anche se non è coperto da chili di trucco.

Le critiche quindi non possono attecchire di fronte ai fatti e anche se Angela ha colpito i fan di Gemma seguitano ad ammirarla.