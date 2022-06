Vite al limite, il patrimonio del dottor Younan Nowzaradan è da capogiro. Da non credere

Spesso ci soffermiamo solo alle storie che vediamo nel programma di Vite al limite, sono talmente devastanti che non vediamo oltre, ma dietro c’è una macchina che produce soldi e in cima alla montagna di quattrini troviamo proprio il dottor Younan Nowzaradan, il suo patrimonio è stellare.

Uno dei dottori più famosi della televisione è Younan Nowzaradan, il medico del programma in onda in Italia su Real Time Vite al limite, il dottor Now negli anni ha fatto dei veri e propri miracoli, aiutando persone con dei gravissimi problemi legati al peso e che compromettevano il loro stato di salute a ritrovare un po’ di normalità riappropriandosi delle proprie vite.

Ma non è di certo un santo o un buon samaritano, il dottor Younan Nowzaradan per la sua grande preparazione che mette in atto per aiutare i suoi paziente, oltre al fatto di essere diventato un personaggio pubblico, può vantare un patrimonio da capogiro.

Vite al limite, il patrimonio del dottor Younan Nowzaradan

Solitamente quando una persona si presenta nella clinica di Houston in Texas del dottor Younan Nowzaradan è perché ha dei serissimi problemi, non soltanto legati al peso che nel tempo ha portato a danni fisici, ma in quasi tutti i casi il peso è una conseguenza di profondi traumi subiti in precedenza, sono davvero strazianti le storie difficili dei pazienti che trovano rifugio dal loro dolore nel cibo.

Non è facile gestire certe situazioni, proprio perché di fondo i traumi sono davvero pesanti e quindi il dottore britannico non solo va a lavorare sull’aspetto fisico, ma cerca di analizzare a 360° la persona perché riesca a uscire da un terribile vortice in cui è stata risucchiata per anni. I cambiamenti spesso sono davvero eclatanti, persone rinate che riescono nuovamente a essere indipendenti dopo periodo rimasti completamente immobili.

Quello che forse non tutti sanno è che i protagonisti delle storie, proprio per decidere di esporsi in maniera così totale in televisione, oltre a guadagnarci in salute, percepiscono anche un cospicuo compendo in denaro, ma ovviamente non solo loro, anche il dottor Now non può di certo considerarsi sfortunato per aver trovare una vera miniera d’oro con il fortunato programma che tanto appassiona le persone tanto che il suo patrimonio è impressionante.

La verità sui compensi dei protagonisti di Vite al limite

I protagonisti delle storie di Vite al limite decidono consapevolmente che i loro traumi verranno mostrati in televisione e per questo percepiscono un compenso, chi si affida al dottor Now percepisce dalla trasmissione nel 1500 dollari per la partecipazione oltre a 2500 dollari per le varie spese di viaggio per raggiungere la clinica in Texas.

Ma non è tutto, ovviamente ci sono altre spese coperte totalmente dal programma come per esempio le medicine, le diverse visite, le spese mediche e gli interventi chirurgici necessari, l’unica spesa che non è prevista riguarda il fattore estetico, ovvero la rimozione della pelle in eccesso che sta a carico de paziente.

In ogni caso, considerando che si tratta della propria salute è un buon affare, se si ha il coraggio di mostre pubblicamente anche i lati più bui della propria vita, le indiscrezioni parlano di questi compensi, però non sono mai arrivate delle conferme ufficiali.

Ma queste sono solo noccioline se confrontate ai guadagni della vera star del programma, proprio il dottor Younan Nowzaradan, si stima che il patrimonio del dottore si aggiri intorno ai 4,5 milioni di dollari, diventato ormai un vip a livello internazionale è stato capace di conquistare il cuore di molti spettatori che lo seguono con passione, questa fama ovviamente lo ha portato a diventare milionario, quindi proprio per via del suo mestiere e per la notorietà di Vite al limite.

Alcune fonti hanno stimato che il medico percepisca mensilmente circa 375.000 dollari, una cifra da far impallidire. Il diretto interessato non ha mai confermato queste cifre, ne smentito, quindi sono solo indiscrezioni e voci di corridoio, ma visto il successo del programma non stupirebbe.