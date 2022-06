Scandalo per la Royal Family, “Pieno di droga”, come ne uscirà William questa volta?

Una situazione davvero imbarazzante che ha messo Kate Middleton è tutta la Royal Family in terribile imbarazzo, uno scandalo terribile per il principe William.

Un nuovo imbarazzante scandalo sconvolte la casa reale inglese, siamo ormai abituati alle situazioni al limite in cui riescono sempre a cacciarsi i componenti della Royal Family, ma questa volta l’imbarazzo è senza precedenti, proprio il principe William ha messo la dolce moglie Kate Middleton, ma anche la regina Elisabetta II in una situazione davvero particolare che non si era mai vista prima.

Il rampollo di casa Windsor ha messo tutti in imbarazzo, questo perché si trova in una situazione che lo mette sotto una gigantesca pressione, infatti è da settimane ormai che non fa altro che finire sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip per i suoi colpi di testa, qualcosa che ha lasciato i sudditi sbalordivi.

Proprio perché William è sempre stato il nipote d’oro della Regina Elisabetta, tanto che, a maggior ragione in questo periodo in cui la sovrana si vede costretta a dover saltare delle occasioni pubbliche di grande rilevanza, a causa dei suoi problemi di salute non trascurabili, così ha deciso di incaricare proprio il nipote a fare le sue veci.

Un ruolo importante quello che si è ritrovato sulle spalle William proprio perché a piccole dosi inizia ad assumere quel ruolo per cui è nato, una presenza e una figura sempre più importante per la monarchia inglese e per la nazione.

Ma proprio ora che si trova in questa posizione il principe William mette tutti in imbarazzo, lasciando i sudditi davvero sconcertati e la povera Kate basita, per lei una terribile bastonata.

William mette tutti in imbarazzo, imbottito di droga

Quella accaduta è stata una situazione davvero imbarazzante, anche fonti vicine alla Royal Family non sapevano cosa altro aggiungere. Come sappiamo da pochissimo si sono conclusi i grandiosi festeggiamenti per il Giubileo di Platino dei 70 anni di reggenza della regina Elisabetta II, è stato tutto grandioso e un evento che si ricorderà nella storia, non solo per la sua magnificenza, ma anche per qualche scandalo davvero pazzesco che ha indignato tantissime persone.

Il duca di Cambridge ha presieduto la parata annuale del Trooping the Colour, essendo lui a capo delle truppe, per un evento di così grande rilevanza tutto doveva essere perfetto, infatti ci sono state delle prove generali e proprio durante queste si è reso palese qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

In molti hanno notato che il cavallo per principe William era particolarmente differente dagli altri, appariva quasi addormentato e non in perfetta forma, la rivista Ok! ha fatto trapelare la notizia che il cavallo fosse imbottito di medicine, drogato per fare in modo che rimanesse calmo in modo da non creare intoppi per il grande evento soprattutto al principe William.

Una situazione davvero disarmante che ha accesso la polemica, il cavallo del principe William, un stallone nero della Household Division sarebbe stato drogato per l’occasione, così ne parla al MailOnline anche una fonte anonima, “Il cavallo di William sembra drogato. La sua testa pende verso il terreno, è una vergogna”.

Se davvero il cavallo del principe William, di nome George, fosse stato drogato per l’evento sarebbe davvero uno scandalo indicibile, per ora non sono mai arrivate conferme ufficiali e il portavoce di Clarence House non ha rilasciato nessun commento sull’accaduto, però le immagini hanno messo in serio imbarazzo la famiglia reale.