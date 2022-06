Lutto Gerry Scotti, la notizia drammatica e la commozione. Un forte dolore

Gerry Scotti ha dovuto affrontare molti momenti bui in questi ultimi anni e proprio di recente un terribile lutto lo ha letteralmente sconvolto, il suo messaggio è commovente.

Non per niente viene chiamato Zio Gerry, proprio perché Gerry Scotti è un animo buono, solare, allegro, autoironico, è entrato come un tornado nelle case e nel cuore degli italiani che aspettano solo i suoi programmi per avere in casa un po’ dello zio d’Italia a fargli compagnia.

Proprio per questo sono davvero tanti i programmi che ha condotto nell’arco della sua lunga e fortunata carriera e lo ha sempre fatto con tanta passione e la massima dedizione, qualità che gli sono state ampiamente riconosciute anche dai numeri da capogiro che porta a casa ogni volta che va in onda.

Il suo buon cuore lo porta e entrare in empatia non solo con il pubblico, ma anche con i concorrenti con cui si trova vis a vis durante i diversi game show di cui è padrone di casa, per non parlare di tutto l’affetto che gli viene riversato suoi social, proprio Gerry Scotti ha deciso di condividere un post sul suo canale ufficiale che ha commosso profondamente i suoi follower, è davvero toccante, una terribile notizia che gli ha spezzato il cuore.

Gerry Scotti un uomo dal cuore grande come il suo talento

Il curriculum di Gerry Scotti è davvero infinito, ha fatto un percorso davvero interessante all’interno del mondo dell’intrattenimento, inizialmente ho iniziato a collaborare con alcune emittenti radiofoniche più piccole, ma si è subito fatto notare tanto che proprio il re della radio, Claudio Checchetto gli fece prontamente una proposta interessante, visto il suo grande talento gli chiese di diventare la prima voce di Ragio Deejay.

Una scelta che per Gerry non fu facilissima al tempo perché questo lo vedeva dover rinunciare a un importante lavoro in America, per fortuna (nostra) Gerry decise di accettare l’offerta di Cecchetto che lo portò a dover confessare ai suoi genitori la volontà di lavorare nel mondo dell’intrattenimento.

Lo stesso conduttore di successo ha raccontato un aneddoto particolare a riguardo, “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Alla fine i risultati del suo talento si sono più che visti e la scelta fatta tanti anni fa si è rivelata vincente tanto che a oggi Gerry Scotti è considerato niente meno che l’erede di Mike Bongiorno, una nomina di tutto rispetto.

Nella sua vita tutto sembra essere sfavillante, ma nel suo provato Gerry Scotti ha dovuto affrontare dei momenti davvero devastanti.

La terribile malattia e il ricovero

Anche Gerry Scotti è stato attaccato duramente dal terribile male che ha fatto la storia di questi ultimi anni, il Covid-19 non lo ha risparmiato, anzi Gerry è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas, un’eccellenza nel campo medico nel nostro Paese, ma per quanto fosse in ottime mani per il conduttore è stato un periodo terrificante.

Infatti in un’intervista ha pubblicamente ringraziato tutto il personale sanitario che gli ha permesso di tornare a sorridere dopo quel dramma, in quell’occasione ha voluto raccontare un aspetto molto intimo della sua malattia e della paura provata, “Quando ero grave il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato: mi sono detto: ‘devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere’”, e così è stato, zio Gerry ha lottato ed è uscito da quella situazione infernale.

Per lui però le cattive notizie purtroppo però non hanno smesso di arrivare e proprio poco tempo fa ha dovuto affrontare un dramma dolorosissimo.

Un durissimo lutto per Gerry Scotti

È di qualche settimana fa la notizia della scomparsa di uno dei pilastri dei programmi Mediaset, Piero Sonaglia, una notizia che ha devastato tutti, lo stesso Gerry gli ha dedicato un sentito e commosso post, “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca”. Un messaggio profondo e toccante che ha commosso tutti.