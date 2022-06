Cristel Carrisi lo ha abbandonato. La rivelazione è sconvolgente

Della famiglia Carrisi composta da Al Bano e Romina Power e i loro figli si è sempre parlato molto e tante sono le cose che sono state dette su di loro. Indubbiamente è una delle famiglie più chiacchierate d’Italia su cui i riflettori sono sempre accesi. In questo caso la protagonista dei rumors è una delle figlie di Albano Carrisi e Romina Power, Cristel Carrisi.

Yari, il fratello ha deciso di dividere la sua vita con la fidanzata Thea Crudi, una coppia davvero bellissima, protagonista di una storia d’amore che ci ha fatto sognare tanto e che ha ricordato ad alcuni gli anni più belli di Albano e Romina.

Di recente Albano è stato giudice del talent The Voice Senior con la figlia Jasmine.

Tornando a Cristel, è stata rilasciata una notizia davvero inaspettata sulla quale la ragazza sembra essere molto decisa.

La decisione di Cristel Carrisi

Di recente Cristel aveva deciso di cancellare tutti i suoi profili social nello sgomento dei fan che non hanno preso bene la notizia. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a cancellare i suoi profili? Si tratta di motivazioni personali.

Sappiamo che la ragazza è comparsa in Tv diverse volte anche come presentatrice e cantante, anche se ha dovuto abbandonare la carriera canora molto presto anche a causa dei numerosi haters che si sono scagliati contro di lei. Intanto Cristel è diventata madre di Cassia Ylenia, e la notizia in questione è stata accolta benissimo dai suoi followers, Cristel è sposata con Davor Luksic.

Della vita privata di Cristel però non si sa molto anche perché la ragazza ha sempre mantenuto il riserbo sulle proprie questioni personali e a maggior ragione ora che si è tolta dai social. Una delle ultime storie pubblicate da Romina Junior è quella che vi riportiamo di seguito su una voce che starebbe circolando ultimamente.

A quanto pare potrebbe esserci una crisi fra Cristel e il marito Davor luksic. Non si conoscono le motivazioni precise e le dinamiche che avrebbero portato a questa rottura. I fan sono molto dispiaciuti soprattutto perché la coppia è davvero una delle più belle degli ultimi tempi che ricordava la bellezza dell’amore tra Al Bano e Romina.

Non sappiamo se questa è una notizia confermata o se si tratta dei soliti rumors che circolano sulla famiglia Carrisi. I dettagli si potrebbero scoprire presto e nel frattempo i fan sperano che non sarà così e che si tratti solo di una crisi passeggera.