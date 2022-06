Nicola Savino, il doloroso addio. La notizia improvvisa lascia i fan senza parole

Nicola Savino è ormai uno dei volti noti della televisione che nel corso degli anni si è distinto in moltissimi programmi sia televisivi che radiofonici. Sicuramente il ruolo di presentatore è quello per cui è maggiormente noto al grande pubblico.

Tra il lavoro di presentatore televisivo, quello di autore e anche quello di presentatore radiofonico, per non parlare del lavoro di imitatore sono state davvero tante le esperienze che ha fatto Nicola Savino nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento in generale. Nicola Savino ha anche fatto delle incursioni al cinema tra il 2004 e il 2007 in film come Tu la conosci Claudia? e Mi fido di te, entrambi diretti da Massimo Venier.

Per un periodo agli esordi Savino ha anche intrapreso un breve percorso discografico, pubblicando un album nel 1993.

Lo shock per i fan di Savino

Nicola Savino ha partecipato all’Isola dei famosi, come opinionista del programma. Al suo fianco c’era Vladimir Luxuria, vincitrice della sesta edizione nel 2008.

La coppia sembrava funzionare davvero molto bene tra battute e continui confronti sui naufraghi dell’Isola e proprio in quel periodo però sono arrivate delle voci che hanno fatto preoccupare i fan di Nicola Savino e che lo vedrebbero lontano dalla prossima edizione del programma. Ma cosa è successo e perché l’addio di Savino?

Sembra da rumors che lo riguardano che Nicola Savino, attualmente ancora in onda su Radio dj potrebbe dire addio a Mediaset finito il reality l’Isola dei famosi. Altre news su di lui vorrebbero che non sarà più lui il presentatore della seconda edizione di “Back to School” su Italia 1, probabilmente per altri progetti.

L’addio a Mediaset sembra così inevitabile anche se questa notizia non sarebbe stata ancora confermata come certa e quindi è bene ricordare ai fan del presentatore e dj che nulla è certo e che quelle di cui vi stiamo parlando sono solo indiscrezioni.

Se le voci che vi abbiamo riportato fossero vere di sicuro i fan di Nicola Savino non sarebbero per nulla contenti della conferma di queste notizie e certamente non sarebbe bello neppure per la stessa rete Mediaset che perderebbe così un elemento valido.

Nel frattempo è possibile ascoltare come sempre Nicola Savino in radio e poter vedere in rete alcuni estratti delle interviste condotte insieme a Linus a Radio Dj nel programma seguitissimo Dj chiama Italia.