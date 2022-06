Un posto al sole, morto proprio lui, il più amato in uno struggente addio

Un posto al sole è una delle soap opera più importanti nella storia della televisione e sicuramente un vanto per la Tv italiana dal momento che va in onda con grande costanza senza mai interruzioni su Rai 3 dal 21 ottobre 1996.

Nel corso di questi lunghi anni il pubblico si è affezionato ai personaggi della soap come fossero amici o parenti e quindi ogni volta che ci sono dei sostanziali cambiamenti nella storia quando un personaggio muore o lascia la serie per il pubblico è sempre difficile.

Stando alle ultime indiscrezioni sul web Un posto al sole è pronta a dare al pubblico di fedelissimi tante nuove emozioni e colpi di scena. Dalle ultime cose che sono saltate fuori sulle prossime puntate della serie sembra che ci sarà presto un lutto e i fan sono già preoccupati. Si tratterebbe di uno dei personaggi più importanti, ecco di chi stiamo parlando.

I colpi di scena di Un posto al sole

Ovviamente tutti sappiamo che in una Soap può accadere di tutto e che i fan devono aspettarsi certamente qualcosa di brutto ogni tanto e saper di re addio anche ai personaggi storici.

In questo caso il personaggio storico di cui stiamo parlando è Raffaele che pare sia finito nel mirino dei camorristi dopo un intimidazione di Lello Valsano che si vuole vendicare dopo la carcerazione del suo boss Argento. Ad arrestarlo è stato Eugenio, grazie all’aiuto di Tregara. C’è forte preoccupazione da parte di Giordano che teme per la sua famiglia anche se il capoclan è finito in manette. Ora le conseguenze ricadono su Raffaele che è stato aggredito.

Sui social i fan della Soap si sono scatenati esprimendo la paura per la fine di uno dei personaggi preferiti a causa della malavita. I sospetti su questa possibile piega della storia sono stati poi alimentati Ilenia Lazzarin che non avrebbe né confermato né smentito questa ipotesi.

La possibile morte di Raffaele

Raffaele, interpretato da Patrizio Rispo è lo storico portiere di Palazzo Palladini uno dei personaggi più importanti di Un posto al sole. Nella storia al momento il suo personaggio sembra essere in pericolo per le continue pressioni della camorra e quindi i fan hanno paura di assistere a una tragica conclusione.

Nel frattempo le parole di Ilenia Lazzarin al riguardo sono state queste: ”Io non lo so. Non posso confermarvelo”.

Raffaele nella storia di Un posto al sole è il marito di Ornella e molti fan sono convinti che che una morte così importante possa essere impossibile e che Raffaele perda tragicamente la vita. In passato una cosa simile è accaduta a Rita, prima moglie del personaggio. il messaggio potrebbe essere sbagliato.