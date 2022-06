Tiberio Timperi, “Ci ha lasciati…” è finita in tragedia

Tiberio Timperi è uno dei giornalisti e conduttori televisivi storici tra i più amati dal pubblico e che negli anni novanta – duemila ha contribuito a fare la storia della televisione. I suoi occhi blu sono i più famosi e amati in Rai e sicuramente i più iconici.

I programmi da lui condotti negli anni sono stati: UnoMattina, La vita in diretta e Mezzogiorno in famiglia. I suoi esordi però sono stati in radio con Radio Mare Cesenatico, Punto Radio e Radio Centro Suono.

Di recente il conduttore si è trovato al centro di una tragedia. Ecco cosa sappiamo.

Altre emittenti radiofoniche con cui ha collaborato ai suoi esordi Tiberio Timperi sono state D.J. Jolly di Raistereouno, Radio Due Hit Parade, RaistereoDue “FM Musica”.

In seguito si è formato, conseguendo i relativi titoli, come giornalista professionista, qualifica che lo ha portato a condurre il tg della notte e, in parallelo, anche altre trasmissioni di approfondimento come Quando c’è la salute, scientifico Galileo e la rubrica motori.

Per circa quattordici anni ha condotto alcuni dei daytime più famosi della Rai come Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia, e ha inoltre recitato in fiction importanti come La squadra, Un posto al sole, Un medico in famiglia. Nel 2014 ha poi condotto Verdetto finale e, in seguito nel 2019 è tornato a Unomattina in famiglia, insieme a Monica Setta.

La scorsa estate Timperi ha acceso una polemica sulla questione regole anti-Covid che secondo lui non sono state rispettate da molti: “Irresponsabili che, forti di controlli inesistenti, se ne sono fregati di leggi, misure sanitarie e buonsenso. Meno degli incassi. Pur di non vedere, la mascherina se la sono messa sugli occhi. Scommetto: gli stessi pronti a lamentarsi delle nuove, purtroppo inevitabili, chiusure”.

L’uomo è stato testimone di una tragedia capitata proprio nel corso del programma da lui condotto.

Il dramma Corrado Gerardi

Timperi nel corso di Uno Mattina in famiglia con le colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli, ha annunciato il grave lutto che ha colpito il programma mattutino lasciando tutti senza parole.

Queste le sue parole: “E’ un inizio un po’ particolare quello di oggi. La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla ad un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi, che ci ha lasciati pochi giorni fa… A lui eravamo legati da grande affetto.

Corrado ha combattuto con coraggio contro un brutto male. Non era stanco del mondo e della vita, nonostante la sua battaglia. Il ricordo da parte di tutti noi e di Angelo Mellone, direttore della nostra rete”.

Questo il ricordo commosso di Timperi per il collega.