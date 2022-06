Dramma a Mediaset: arriva l’arresto. Era con una minorenne

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi di Mediaset, in particolare di Canale 5 e al timone di esso dalla prima edizione c’è Maria De Filippi che è anche fra gli autori del programma. Nel corso delle diverse edizioni la trasmissione della De Filippi ha fatto diventare famose tante persone che si sono succedute sul famoso trono e che sono rimaste popolari per molto tempo.

Altri concorrenti del programma invece sono stati semplicemente delle meteore, altri ancora si sono costruiti un’intera carriera a cominciare dal programma di Maria De Filippi. Purtroppo fra questi c’è stato anche chi non ha avuto un destino felice.

Uno dei volti del dating show è addirittura stato arrestato per un retroscena davvero inaspettato capitato proprio in casa Mediaset. Come sappiamo i protagonisti di questo programma sono persone comuni e sconosciute ma che poi diventano famose. Queste persone sono di ogni tipo.

A volte proprio perché i concorrenti del programma possono essere persone di tutti i tipi, fra queste potrebbero esserci dei personaggi particolari che potrebbero anche non muoversi nella legalità. Per esempio una cosa simile è capitata a tre fra i protagonisti di Uomini e Donne che hanno avuto degli ingenti problemi con la legge.

Chi tra i protagonisti di Uomini e donne è stato arrestato?

Uno di questi è stato per esempio Giuseppe Mazzitelli, uscito dalla trasmissione con Roberta Pontesilli. L’ex tronista, si è trovato al centro di un’operazione antidroga ed è stato arrestato insieme ad altre tre persone per possesso di ingenti quantità di marijuana e hashish. A Mazzitelli ci sono arrivati dopo diverse indagini.

Alessio Lo Passo è un altro tronista che non se l’è vista proprio bene con la legge, all’epoca della sua partecipazione al programma corteggiava Giulia Montanarini che effettivamente lo scelse anche se la loro relazione non è durata molto a lungo. Infatti Lo Passo tornò a partecipare come tronista e in quella occasione fu oggetto del corteggiamento di Selvaggia Roma.

Ma cosa è successo nello specifico a Lo Passo? L’ex tronista è stato arrestato per minaccia ed estorsione nei confronti di un chirurgo plastico. Lo Passo in effetti si era sottoposto ad alcuni piccoli interventi di chirurgia estetica al naso ma durante una colluttazione in discoteca lo ha rotto. In seguito ha proprio minacciato il chirurgo per il lavoro che aveva fatto e questi lo ha denunciato.

Il terzo personaggio arrestato è stato Marco Stabile che faceva il personal trainer che è stato accusato di stupro ai danni di una minorenne.