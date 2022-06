Lulù Selassié, rivincita su Bortuzzo: ha trovato qualcun altro. Ecco di chi si tratta

Lulù Selassié e il suo nuovo “amore”

Conosciamo Lulù Selassié grazie alla sua partecipazione al reality più famoso e seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip 6 che ha visto alla conduzione per ben sei mesi il giornalista Alfonso Signorini. Proprio in questa occasione la principessa etiope si è innamorata e la storia d’amore più seguita della casa è stata quella con il nuotatore Manuel Bortuzzo.

La storia d’amore tra Manuel e Lulù ci ha tenuti incollati allo schermo per mesi e anche se tra alti e bassi all’interno della casa del Grande Fratello eravamo tutti convinti che la loro storia d’amore durasse nel tempo e invece si è bruciata come un cerino acceso e questo anche in maniera brusca dal momento che si vociferava che fosse la famiglia di Manuel a non approvare la ragazza, notizia poi smentita dalla stessa Lulù.

Manuel avrebbe lasciato Lulù attraverso i social. Non stupisce quindi che la ragazza abbia accusato molto tutta la situazione.

Dalla fine della tempesta i due non si sono più incontrati e lui ha subito cambiato aria. Pare dai recenti rumors che l’ex nuotatore abbia già un’altra relazione in corso e precisamente con Giulia Ramatelli, anche lei nuotatrice e che lui appunto conosceva già perché fanno gli allenamenti in piscina.

Al posto di Lulù di fronte a questi eventi chiunque avrebbe sofferto ma di recente sembra essere arrivata un’ottima notizia per la principessa che sembra aver ritrovato il sorriso. Il perito è proprio suo, del suo nuovo “fidanzato” presentato sui social. Ecco di chi si tratta.

Manuel Bortuzzo è stato sicuramente importante per Lulù, tanto intenso è stato l’amore, altrettanto intensa è stata la rottura, soprattutto nelle modalità che sono state raccontate e che di sicuro ha portato Lulù ad una grande sofferenza per aver perso il ragazzo di cui era innamorata. Ma dopo la pioggia torna sempre il sereno e anche per Lulù è andata così.

La principessa etiope intanto è sempre circondata da amore che le viene innanzitutto dalla famiglia, in particolare dalle sorelle e poi da tutti i suoi amici e colleghi del Grande Fratello Vip e poi, ovviamente, dai suoi fan che la inondano di affetto quotidiano. Proprio tra i compagni di avventura del GF Vip è presente il nuovo “amore” di Lulù.

Il nome della persona, o per meglio dire personcina di cui stiamo parlando, è Nico, proprio lui, il figlio di Alessandro Basciano. Lulù infatti ha preso parte insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ad un evento dove era presente proprio il figlio dell’ex tronista.

Proprio Lulù ha condiviso una foto sui suoi canali social dove è possibile vederla abbracciata al figlio di Basciano e la didascalia cita: “il mio fidanzatino Nico”.

Nico è davvero piccolo, è nato nel 2016 e i genitori sono Alessandro Basciano e Clementina Deriu. Tra Lulù e Nico c’è tanto affetto e lui ama farsi coccolare dalla principessa come se lei fosse una sorta di sorella maggiore.