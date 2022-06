Avanti un altro, vanno a fuoco: “Bonolis prendi l’estintore”. Agghiacciante

Ci sono stati momenti di panico nella trasmissione Avanti un altro: “va a fuoco”. Mai viste scene del genere in un programma. Paolo Bonolis è stato costretto a intervenire. Ecco cosa è successo.

Stupore ad Avanti un altro

Avanti un altro è una delle trasmissioni più seguite della rete Mediaset, condotta da Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati della Tv italiana. Da diversi anni, il famoso conduttore Paolo Bonolis, insieme allo storico collega Luca Laurenti, è al timone di questo quiz a premi che tiene compagnia ai telespettatori, da poco anche la domenica sera.

Con personaggi curiosi e irriverenti e con la conduzione frizzante e sempre irriverente di Paolo Bonolis, le risate sono assicurate. Il pubblico può così rilassarsi e godersi un’ora di spensieratezza e divertimento insieme a due dei pilastri più amati del piccolo schermo.

Proprio ad Avanti un altro, di recente, è successo qualcosa di inaspettato che ha lasciato i fan davvero pieni di stupore. Scene mai viste prima d’ora: “va a fuoco”, Paolo Bonolis è stato costretto ad intervenire. Ma ecco cosa è successo precisamente.

Avanti un altro è tra le trasmissioni più seguite in Italia e ciò è dovuto soprattutto alla bravura dei suoi conduttori, Paolo Bonolis e Luca Lurenti che fanno coppia fissa ormai da molti anni. Ai piani alti di Mediaset hanno voluto premiare la fedeltà degli ascoltatori e dei telespettatori mettendo in onda il famoso programma condotto da Paolo Bonolis con la sua storica spalla Luca Laurenti, anche di domenica sera.

Ebbene, proprio nel corso dell’ultimo appuntamento con il noto programma Mediaset, è accaduto qualcosa che non si era mai verificato prima d’ora: il maestro Luca Laurenti ha rischiato di andare a fuoco. Che cosa è successo più nei dettagli?

Ad un certo punto del gioco, Paolo Bonolis ha annunciato che il maestro Luca Laurenti, avrebbe spiegato a tutti un curioso esperimento sulla pressione.

Entrato dunque in studio per lui un tavolo pieno di strumenti da lavoro utili per realizzare l’esperimento e tra questi, candele, bottiglie e uova sode. Lo scopo dell’esperimento era dimostrare che è possibile far cadere in una bottiglia dal collo lungo un uovo sodo sul quale viene poggiata una candela accesa, per una questione fisica di temperatura e pressione che si abbassano.

Questo era l’obiettivo dell’esperimento affidato a Luca Laurenti ma qualcosa sembra essere andato storto. In un filmato che è diventato virale, si vede il maestro avvicinare un po’ troppo al suo viso la candela accesa e, mentre si mette gli occhialini di protezione, la fiammella della candela gli brucia i capelli.

Per fortuna nulla di grave, tutto sotto controllo, ma il popolo del web si è scatenato. Tantissimi i commenti ironici pubblicati sui social a corredo di questo esperimento fallito.

Addirittura, qualcuno ha esortato scherzosamente Bonolis a prendere l’estintore per placare il fuoco che avrebbe rischiato di bruciare tutti i capelli di Laurenti. Paolo e Luca insomma non deludono mai, la scena anche se tragicomica, è stata tutto sommato divertente e ha fatto sorridere il pubblico.