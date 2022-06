Maria De Filippi perde il controllo contro Tina. Retroscena spaventoso

Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne è conosciuta al grande pubblico per il suo carattere forte e per le sue opinioni pungenti. Insomma la classica persona che non le manda a dire. In una delle ultime puntate della trasmissione, però, Maria De Filippi ha perso il controllo e ha pesantemente rimproverato la sua opinionista. Ecco cosa è successo.

In una delle ultime puntate di Uomini e donne il pubblico ha assistito ad un breve scontro che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le protagoniste della discussione sono state proprio Maria De Filippi e Tina Cipollari.

Per la precisione la conduttrice ha zittito l’opinionista del dating show di Canale 5 inaspettatamente, lasciando il pubblico senza parole. Il video di questo piccolo alterco è diventato virale sul web, scatenando la reazione dei fan del programma: ecco cosa è accaduto.

Cosa è successo tra Tina e Maria De Filippi

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne di venerdì 27 maggio, abbiamo visto al centro dello studio, uno dei cavalieri più discussi della trasmissione: Fabio N con il quale Tina Cipollari non ha molta simpatia, infatti, in questi ultimi giorni si sono resi protagonisti di diverse discussioni che hanno sicuramente animato le puntate di Uomini e Donne ma che a un certo punto hanno anche stancato qualcuno.

Ma ora ad accendere lo scontro è stato l’ingresso di due donne per lui: Agladia e Alessandra. Il pungente commento di Tina Cipollari non si fatto attendere, addirittura, è intervenuta la conduttrice della trasmissione per fermarla.

Tina Cipollari zittita

Agladia e Alessandra hanno mostrato di provare un certo interesse per Fabio N e vorrebbero intraprendere una conoscenza con lui. Le due hanno espresso delle bellissime parole nei confronti del cavaliere.

A quel punto Tina si è infuriata e si è scagliata contro di loro pesantemente e non era la prima volta che Tina esprimeva la sua opinione al riguardo in modo così aspro. Proprio per questo, Maria De Filippi è intervenuta scatenando un botta e risposta con l’opinionista. Queste le parole di Tina Cipollari:

“Maria allora io posso dire la mia? O non si può dire più niente? O io devo stare muta, lì seduta impalata sulla sedia? Non è così!”

Ma la furia dell’opinionista non ha “spaventato” la conduttrice, infatti, quest’ultima si è lasciata andare ad una risposta che è già storia nel programma di Uomini e Donne:

“Tina! Ma non ci sei mai stata in vita tua!”

Maria De Filippi ha lasciato tutto il pubblico carico di stupore, nessuno si sarebbe mai aspettato che Maria potesse “zittirla” in questa maniera, infatti, in pochissimo tempo il video del loro battibecco è diventato virale.