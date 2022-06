Che fine ha fatto Marina Massironi? Ricordate l’attrice che lavorava con Aldo, Giovanni e Giacomo? Sparita

Che fine ha fatto Marina Massironi? Attrice che ha raggiunto la fama affiancando i comici Aldo, Giovanni e Giacomo, ma che si è distinta anche in film d’autore, uno su tutti Pane e tulipani di Silvio Soldini, sembra essere sparita dalla circolazione. Di cosa si occupa in questo periodo?

Negli ultimi anni la comicità italiana è cambiata molto e in televisione c’è stato di fatto un ricambio generazionale con l’arrivo di nuovi comici più giovani e al passo coi tempi. C’è da dire però che negli ultimi tempi si vedono sempre meno comici in grado di lasciare il segno, oppure coppie capaci di segnare un’epoca come è stato in passato, basti pensare per esempio a Cochi e Renato o ancora Massimo Boldi e Christian De Sica.

Non possiamo non citare in questo discorso sulla comicità il trio di comici che più di tutti ha caratterizzato gli anni Novanta in termini di comicità sapendosi distinguere dagli altri e trascinando le masse sia a teatro che al cinema con spettacoli e film che sono diventati iconici.

Si tratta di Aldo, Giovanni e Giacomo, probabilmente il trio più famoso nella storia del Cinema italiano e della comicità nostrana. Tutti e tre hanno animato per anni il grande schermo con film che portavano al Cinema tantissime persone. Un po’ come fatto proprio dai Cinepanettoni, quando parliamo di Boldi e De Sica. Ma quanto fatto da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti è stato ancora più significativo, soprattutto perché ha rappresentato un fenomeno che ancora oggi annovera migliaia di fan in tutta Italia.

Sono passati alcuni anni eppure i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, cosi come gli spettacoli a teatro, restano iconici e indimenticabili, dei veri e propri cult. Una delle fortune dei tre uomini è stata anche quella di sapersi circondare di personalità molto incisive, uomini e donne che hanno preso parte ai loro spettacoli e che li hanno aiutato proprio nel processo di crescita. Tra di loro appunto Marina Massironi, che ha collaborato per anni insieme ai tre comici.

Marina Massironi, non si vede più

Tre uomini e una gamba, Cosi è la vita, Chiedimi se sono felice, sono tre dei film più importanti e noti di Aldo, Giovanni e Giacomo. In tutti e tre c’è l’importante partecipazione di Marina, che ha rappresentato una soluzione di grande spessore per tutti e tre. La donna, infatti, ha saputo inserirsi tra di loro con grandissima personalità, rimandando anche nei cuori dei fan.

Marina Massironi però ha sempre lavorato anche in teatro, ma adesso che fine ha fatto? Da qualche tempo Marina è totalmente scomparsa dal panorama televisivo, dove pure aveva partecipato a diverse produzioni anche senza Aldo, Giovanni e Giacomo. Anche al Cinema non si vede da qualche anno, con l’ultimo film dove ha partecipato datato 2016 (Che vuoi che sia, di Edoardo Leo).

La verità è che Marina si è concentrata molto sulla sua carriera teatrale. Sul palco ha portato in scena tantissimi spettacoli, l’ultimo dei quali con l’attrice Maria Amelia Monti, Il marito invisibile ed è cosi che il pubblico oggi la segue. Senza dimenticare, poi, l’importante lavoro della Massironi anche nel mondo del doppiaggio, ambiente dove la donna è molto stimata, l’ultimo film al quale ha partecipato è Luca della Pixar.