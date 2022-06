Antonella Clerici, è la fine, un messaggio racconta la totale disperazione dei fan

Sono tantissimi i fan di Antonella Clerici che appresa la notizia sono rimasti davvero interdetti e con il cuore in frantumi, la presentatrice è una delle donne più amate della televisione.

Una delle donne più amate del mondo della televisione italiana è senza dubbio Antonella Clerici, con il suo sorriso, i suoi modi di fare dolci e affabili e la grande simpatia ha saputo far innamorare moltissimi telespettatori che la aspettano all’ora di pranzo con grande gioia. Antonella porta nelle case degli italiani quella freschezza e quella televisione fatta con il cuore che non è facile da trovare, la sua semplicità e la grande competenza come presentatrice trasmettono una profonda serenità in chi la sta guardando.

Il valore aggiunto che mostra sempre Antonella Clerici è di essere vera e lo è per davvero, non è una di quelle persone dello spettacolo che si mette la maschera prima di andare davanti alle telecamere per piacere a tutti i costi, proprio questo suo aspetto traspare dal piccolo schermo e la stessa, durante un’intervista con il Corriere della Sera ha confessato apertamente di sentirsi una persona normalissima a differenza di tanti suoi colleghi.

Così Antonella Clerici ha deciso di raccontare, “Non ho un grande ego, mentre vedo tanti colleghi che nei posti pubblici amano mettersi in mostra. Io al contrario vorrei sparire. Il mio ego si esprime solo sul palco, lì sento che devo tirare fuori la mia personalità”. Una donna che sa farsi amare senza sforzi, proprio perché per quanto lei si consideri ‘normale’ in realtà è una donna davvero speciale, proprio per questo le ultime notizie hanno spezzato letteralmente i cuori dei suoi numerosi fan.

Antonella Clerici e la notizia che devasta i telespettatori

Durante la giornata di lunedì 30 maggio Antonella Clerici ha annunciato che quella appena cominciata sarebbe stata l’ultima settimana di “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione che ha preso il posto di “La prova del cuoco” dove al timone abbiamo trovato sempre una meravigliosa Antonella, ma adesso il format è pronto a chiudere le sue porte portandosi a casa una stagione di straordinario successo che è riuscita a superare la fortunata edizione precedente.

La Clerici in questa edizione si è davvero superata, raggiungendo livelli di share incredibili

Mentre la trasmissione si avvicinava sempre di più alla sua conclusione, molti dei fan hanno iniziato a omaggiare Antonella per il suo splendido lavoro e per la sofferenza che proveranno nel non vederla più, il messaggio è arrivato forte e chiaro alla famosa conduttrice che ha deciso di ricondividere attraverso le sue storie Instagram alcune delle innumerevoli parole di affetto che le sono arrivati.

Tra questi alcuni che lasciano davvero trasparire il dispiacere incontrollabile per la separazione dalla loro beniamina che sarebbe arrivato a brevissimo, uno in particolare riporta la scritta, “In che senso fra 3 giorni non c’è più il mio sorriso del mezzogiorno?”.

Poche parole ma molto chiare che non lasciano nulla all’interpretazione, la mancanza della presenza fissa di Antonella Clerici sul piccolo schermo durante le ore nel mezzogiorno sarà un durissimo colpo per molti telespettatori che dovranno armarsi di buona pazienza e aspettare la prossima stagione che molto probabilmente ricomincerà a metà di settembre.