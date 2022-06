La verità sulla carriera di Maurizio Costanzo. Scoop incredibile, da non credere. Video

Dopo innumerevoli anni adesso scopriamo la verità sulla carriera di Maurizio Costanzo, ecco chi ha scoperto un pezzo di storia della nostra televisione.

Una domanda che forse non vi siete mai posti è come nasce il fenomeno Maurizio Costanzo, effettivamente nell’immaginario collettivo Maurizio Costanzo è la televisione italiana, come se non ci fosse un prima Costanzo e un dopo Costanzo, eppure proprio il più grande conduttore Mediaset è stato scoperto da un altro noto personaggio che tutti conosciamo benissimo, anche se non ve lo sareste mai aspettato.

La carriera di Maurizio Costanzo è davvero intesta, ha davvero fatto tutto quello che è possibile fare nell’ambito dell’intrattenimento, ha iniziato a muovere i primi passi nel settore nel lontano 1956 in veste di cronista per il quotidiano romano Paese Sera, dopo solo un anno passa a lavorare per il Corriere Mercantile di Genova, ma questo è davvero solo l’inizio di qualcosa che gli avrebbe rivoluzionato la vita.

Le collaborazioni iniziano a diventare sempre più importanti, arriva a TV Sorrisi e Canzoni e a Grazie e nel 1963 esordisce come autore radiofonico. Il grande successo di Maurizio Costanzo, che lo porta a diventare un pioniere del piccolo schermo nel nostro Paese, arriva con gli anni Ottanta quando ha l’intuizione geniale di creare il format di successo Maurizio Costanzo Show, un talk dove presenta moltissimi personaggi, tanti dei quali sono diventati, in seguito proprio grazie a lui, dei personaggi di spicco del nostro panorama televisivo e non solo.

Sul palco del Teatro Parioli di Roma sono passati alcuni personaggi che hanno lasciato il segno come, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Vittorio Sgarbi, Daniele Luttazzi, Stefano Nosei, Nik Novecento, Alessandro Bergonzoni, Gioele Dix, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Giobbe Covatta solo per citarne alcuni…

Insomma Maurizio Costanzo ha fatto la differenza per la carriera di moltissime persone che aspiravano a lavorare in questo mondo, tanto che a oggi è considerato una delle persone più influenti della televisione italiana, ma chi è stato a scoprire Maurizio Costanzo?

Sembra quasi una domanda paradossale, come “è nato prima l’uovo o la gallina?” eppure proprio lui ha scoperto un giovane e talentuoso Costanzo.

Ecco di ha scoperto Maurizio Costanzo

Proprio lui, durante un’intervista, ha svelato al pubblico incredulo che nella sua carriera, non solo ha scoperto Maurizio Costanzo, ma alcuni tra i più importanti e celebri conduttori e artisti che hanno fatto la storia della televisione nel nostro Paese, tra questi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Corrado, Mike Bongiorno, dei pezzi da novanta.

Una curiosità su Costanzo, rispetto agli altri è che lo stesso non sembrava voler firmare il contratto con Mediaset inizialmente, dopo una lunga chiacchierata dove è stato accompagnato al treno e coccolato ha deciso di fidarsi e di firmare, il momento che ha cambiato la sua carriera e adesso non potrebbe essere più felice di aver fatto questa scelta, come lo stesso ammette.

Proprio in un video viene raccontata questa bella storia, dove veniamo a scoprire che è stato proprio Silvio Berlusconi a scovare questi veri talenti su cui ancora oggi si fonda la storia della nostra televisione.

Come imprenditore Silvio Berlusconi ha sempre avuto buon occhio per gli affari, ha fortemente creduto e voluto Maurizio Costanzo nel suo team e la decisione è stata più che vincente.