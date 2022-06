Malore in diretta, Massimo Giletti accasciato a terra. Situazione agghiacciante

Massimo Giletti è stato protagonista di una situazione davvero agghiacciante durante la conduzione del suo programma, un terribile malore lo ha colpito all’improvviso.

Uno dei conduttori più chiacchierati e controversi, soprattutto in questo ultimo periodo, è proprio Massimo Giletti, il giornalista e presentatore televisivo in diverse occasioni si è messo in prima linea per documentare e commentare notizie di grande attualità, per questo è diventato uno dei più noti nel settore del mondo dello spettacolo.

Nella carriera di Massimo Giletti si possono trovare moltissime conduzioni di alto livello impossibile non citare L’Arena, Non è l’arena, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, questi sono in assoluto alcuni tra i programmi televisivi tra i più seguiti nel nostro Paese.

Massimo consegue la laurea con il massimo dei voti in Giurisprudenza, in seguito fa un periodo di formazione a Londra e inizia a collaborare con la redazione di Mixer come redattore del programma e ci rimane per circa sei anni.

Arriva sul piccolo schermo nel 1995 quando si trova alla conduzione del programma di Rai due Mattina in famiglia, dove rimane per circa due anni, da quella esperienza in poi arrivano i programmi che lo portano alla grande notorietà, con l’arrivo degli anni 2000 Massimo prende le redini di programmi come Miss Italia, Ciak.. si canta e L’Arena su Rai 1 che vince il Premio Regia Televisiva.

Massimo Giletti si può dire che ci metta tutto se stesso in quello che fa e prende davvero seriamente il suo lavoro, questo ovviamente in diverse occasioni ha sollevare diverse polemiche per il suo stile di condurre, le scelte che prende senza guardare in faccia nessuno e la decisione con cui porta avanti ciò in cui crede.

Una cosa che non è mai riuscito a metabolizzare è stata la scelta da parte della rai di chiudere l’Arena, un programma molto forte come share e seguito da un vasto pubblico. Lo stesso ha dichiarato in un suo slancio di trasparenza, “Chi fa numeri importanti è oggetto di attenzioni. Ma io scelgo sempre con il cuore. Non potrò mai dimenticare che il giorno in cui stavo seppellendo mio padre, nel gennaio 2020, mi sono sentito abbracciare alle spalle. Mi sono girato e c’era il mio editore, Urbano Cairo”.

Dimostrazione che Giletti è molto legato al suo lavoro quando al suo pensiero, che resta intoccabile nonostante tutto. Proprio durante una puntata del programma Non è l’Arena, il famoso conduttore ha dovuto affrontare una situazione davvero drammatica che ha creato panico sul set e tra il pubblico.

Il malore di Massimo Giletti in diretta

Si tratta di una puntata di Non è l’Arena andata in onda il 5 giugno 2022, Massimo Giletti ad un certo punto ha un malore improvviso proprio durante il collegamento, con prontezza di riflessi e un rapido cambio programma dagli studi di Roma si è passata la parola a uno degli ospiti del programma Myrta Merlino.

Il momento ha creato molto agitazione per le condizioni di salute del famoso presentatore che dopo qualche minuto ha voluto rassicurare tutti ricomparendo in video ma apparendo subito particolarmente provato, seduto a terra e con il volto spossato.

Così per rasserenare il pubblico che si stava chiedendo cosa fosse successo Giletti ha detto, “È stata mancanza di zuccheri e il freddo, ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare”.

Per fortuna niente di grave per Massimo che ha fatto molto preoccupare tutti.