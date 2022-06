Delusione amara, Belen Rodriguez dimenticata per una ballerina di Amici

L’attuale conduttrice delle Iene avrebbe ricevuto una pesante delusione perché Lui l’avrebbe dimenticata per un volto noto di Amici. Ecco cosa sappiamo.

Si parla ancora di Belen Rodriguez

Impossibile non sentir parlare di Belen Rodriguez, sulla show girl argentina c’è sempre una novità. Per esempio una delle ultime notizie circolate su di lei è stata quella che la vedrebbe di nuovo insieme al suo storico ex e padre di suo figlio Diego, Stefano De Martino. Per altro la storia sembra essere ufficiale, i due sarebbero tornati ancora una volta insieme.

Fra i rumors che circolano su questa storica coppia che non ha fatto altro che prendersi e lasciarsi nel tempo, l’ultimo sembra riferirsi a una nuova gravidanza di Belen.

Come sappiamo di recente è di ventata mamma della piccola Luna avuta con Antonino Spinalbese dal quale poi si è separata.

Arriverà di nuovo la cicogna per Belen e Stefano? Per il momento al riguardo non c’è alcuna conferma ma sicuramente i fan della coppia sarebbero super felici.

A quanto sembra però per la showgirl sembra essere arrivato un brutto colpo, proprio adesso che le cose sembravano essersi sistemate: beccato in compagnia di un’altra donna e questa persona sarebbe un volto noto di Amici di Maria De Filippi.

Lui è stato trovato in compagnia di una famosa ballerina del famosissimo e seguitissimo talent Amici di Maria De Filippi. La persona in questione è Michele Morrone fotografato con Elena D’Amario.

Michele Morrone è un attore mentre Elena D’Amario è una ballerina di professione ed ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Elena e Michele sono stati insieme e al momento sembra essere confermato questo ritorno di fiamma. Forse non tutti sanno che Morrone è stato insieme a Belén Rodriguez, si trattò più che altro di un breve filrt. Infatti dopo la conclusione della storia con Spinalbese e prima di tornare con De Martino la presentatrice delle Iene è stata fotografata insieme all’attore.

Ovviamente come spesso accade i diretti interessati avrebbero smentito la voce che circolava su di loro ma sta di fatto che ci sono state delle fotografie che li hanno ritratti insieme in atteggiamenti inequivocabili. Michele in ogni caso al momento sembra aver dimenticato Belen e così anche lei e questo perché al momento l’unico uomo della sua vita sembra essere solo Stefano.

Anche per l’altra coppia composta da Michele Morrone e Elena D’Amario tutto sembra inequivocabilmente ripristinato e questo lo confermano anche le foto che li vedono insieme. Insomma nessun dramma per nessuna delle due coppie che vivono entrambe e felicemente i loro ritorni di fiamma.