Dramma per Vanessa Incontrada, l’annuncio è straziante. Il grido d’aiuto

Vanessa Incontrada ha dovuto affrontare un dramma da cardiopalma, la situazione era talmente grave che non ha potuto fare altro che lanciare un vero e proprio grido d’aiuto.

Uno dei sorrisi più contagiosi e accattivanti della televisione italiana è ovviamente quello di Vanessa Incontrada, la conduttrice televisiva sa mostrare sempre il suo spirito allegro e positivo, capace di ammaliare il pubblico, non siamo abituati a vederla in lacrime, però è successo qualcosa che ha completamente stravolto la sua vita.

Vanessa Incontrada in più di una occasione si è raccontata attraverso i suoi canali social che sono davvero molti seguiti, molte volte racconta della sua vita provata, altre ci porta a scoprire qualche dettagli in più sul suo lavoro, ma poco tempo fa è accaduto qualcosa di davvero impensabile che l’ha letteralmente distrutta.

La famosa presentatrice ha avuto necessità di condividere questo dramma che la coinvolgeva in prima persona proprio con i suoi follower attraverso il suo canale Instagram, raccontando i dettagli di quello che stava succedendo e lanciando un potente grido d’aiuto che è arrivato molto forte.

La situazione che la riguarda è davvero seria, un periodo pesante per la Incontrada che in questo sfogo non riesce a trattenere le lacrime mostrando tutto il dolore che la sta attraversando. Vanessa è palesemente spaventata proprio per aver perso una parte fondamentale della sua vita, qualcosa che spezza letteralmente il cuore.

Il drammatico annuncio di Vanessa Incontrada

Nella vita di Vanessa Incontrada ci sono, oltre ai suoi cari, altre due figure fondamentali che fanno parte della sua vita, si tratta dei suoi due animali domestici, ovvero i cani Golden Retriever, Zilik e Tokio, per loro ha vissuto un vero e proprio dramma e il grido di aiuto è straziante. La donna racconta che l’ultima vota che sono stati visti si trovavano nella zona di Valli a Follonica, vicino a Grosseto, dopo di che sono scomparsi.

Così, consapevole della sua potenza mediatica decide di condividere il dramma con i suoi follower che chiedere aiuto, “Salve a tutti, scusatemi ma ho un’emergenza e non potevo non usare Instagram…, ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli”.

La donna è palesemente scossa, anche perché la perdita di un cane è qualcosa di devastante, chi ha un amico a quattro zampe saprà bene quale dramma stesse vivendo Vanessa Incontrada in quel momento, come molti considera i suoi cani membri veri e propri della famiglia e la loro scomparsa è una totale tragedia.

La tremenda situazione dopo ore

Dopo qualche ora che Vanessa Incontrada ha lanciato il grido di aiuto attraverso i suoi canali social arrivano notizie confortati, pare che qualcuno li abbia trovati, così nel giro di altro tempo la famosa conduttrice riesce a riabbracciare i suoi amatissimi cani Zilik e Tokio.

Decide così di condividere anche questo momento di gioia con chi ha seguito la situazione con il cuore in gola e pubblica una nuova serie di storie dove dice, “Dopo ore, finalmente sono stati ritrovati. Questo messaggio è per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e un po’ provati perché erano stati a più di 5 km di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato. Grazie di cuore, ora respiro”.

Un dramma che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi, dimostrando quanto la tecnologia e la connessione tra le persone possa portare anche tanto bene.