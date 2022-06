Antonino Spinalbese, chi è sua madre? Una donna davvero bellissima

Di Antonio Spinalbese si è detto tanto soprattutto sulla sua vita sentimentale, alquanto burrascosa visti i trascorsi. Come tutti sanno è stato il compagno di Belen Rodriguez che gli ha dato una figlia, la piccola Luna Marì.

Di Antonio Spinalbese si è detto tanto soprattutto sulla sua vita sentimentale, alquanto burrascosa visti i trascorsi. Come tutti sanno è stato il compagno di Belen Rodriguez che gli ha dato una figlia, la piccola Luna Marì.

Per quanto riguarda altre questioni private Antonino ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo perché è una persona discreta. Sappiamo però chi è la mamma.

Di Antonino Spinalbese si è detto tutto e in particolar modo si è parlato della sua recente storia d’amore con Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia ma che si è già conclusa perché lei sembra essere tornata dal suo storico ex Stefano De Martino.

La piccola gli ha dato una gioia immensa e al momento sembra essere il suo più grande amore, ma ovviamente prima di essere padre, Antonino è anche figlio e di recente sono comparse delle foto insieme a sua madre, una donna davvero bellissima e questo non dovrebbe stupire data la bellezza dello stesso Anonino.

Chi è la mamma di Antonino Spinalbese?

Diverse volte si è cercato di sapere di più sulla vita privata di Antonino ma a giudicare da quanto si è letto fin ora sembra che la sua vita sia cominciata con Belen e si sia conclusa lì. In pochi sanno infatti dettagli sulla vita di Spinalbese al di fuori della sua storia con Belen. Però proprio attraverso la showgirl nel periodo in cui i due erano ancora insieme abbiamo potuto vedere qualcosa di più, una storia della stessa Belen Rodriguez, in cui compare chiaramente la mamma di Antonino.

La signora non è una donna di spettacolo e ovviamente non ama molto comparire davanti alla telecamera e dunque ci sono poche tracce sul web che possano mostrarcela. Sicuramente dalle poche foto che si possono trovare sul web possiamo notare la forte somiglianza con il figlio. Ma chi è nel dettaglio la nonna di Luna Marì?

La mamma di Antonino Spinalbese

Innanzitutto è bene dire che la madre di Antonino Spinalbese non è una celebrità ma una persona comune lontana dallo showbusiness. Di conseguenza non è neppure una di quelle persone che amano comparire sui social.

Un po’ di tempo fa quando Antonino ha compiuto gli anni e Belén Rodríguez era ancora con lui, l’attuale presentatrice delle Iene ha condiviso delle fotografie sui suoi canali social nelle quali è comparsa anche la mamma di Antonino. Nelle foto in questione si può anche vedere la somiglianza tra madre e figlio.

La mamma di Antonino sembra essere ancora molto giovane e inoltre i due dalle fotografie sembrano essere molto affiatati. Tuttavia la donna rimane una persona molto riservata per cui per il momento non si sa praticamente nulla di lei.

Quando c’è stata la festa del papà la mamma di Antonino ha scritto per il figlio una dedica davvero bellissima che vi riportiamo: “Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere il papà che vorrai essere. Auguroni”.