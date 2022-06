Quando ha speso Sonia Bruganelli per il chirurgo plastico. Cifra esorbitante

Proviamo a raccontarvi che tipo di ritocchi ha fatto e quanto ha speso.

Attualmente come vi abbiamo raccontato più volte Sonia Bruganelli è reduce dall’esperienza di opinionista televisiva per il famoso e seguitissimo reality Grande Fratello Vip presentato da Alfonso Signorini e andato in onda per ben sei mesi. Come tutti sanno Sonia che ha lavorato anche come autrice televisiva in passato ha fondato un’agenzia di casting e ha sposato Paolo Bonolis da cui ha avuto tre figli.

Sicuramente la sua partecipazione come opinionista del Grande Fratello Vip ha dato a Sonia una maggiore notorietà anche fra quelle poche persone che ancora non la conoscevano. In effetti in passato Sonia Bruganelli non era mai comparsa tanto a lungo in un programma televisivo salvo essere sempre presente tra gli autori e il pubblico a quelli del marito. Infatti i telespettatori più attenti che hanno seguito i programmi cult di Paolo Bonolis devono averla vita senz’altro.

Questo perché come abbiamo detto in passato Sonia Bruganelli ha iniziato la sua carriera prima come autrice dei programmi televisivi, alcuni condotti dallo stesso Bonolis e altri come produttrice. Insomma era difficile notarla prima perché Sonia Bruganelli lavorava dietro le quinte.

Di recente l’opinionista di punta del GF Vip ha dichiarato che al termine della sesta stagione del programma avrebbe concluso anche la sua prima e unica esperienza come opinionista. Sembra inoltre che neppure Adriana Volpe voglia partecipare alla prossima stagione del programma, pertanto nessuna delle due sarà riconfermata.

Malgrado Sonia Bruganelli sia oggettivamente una bella donna anche lei è ricorsa alla chirurgia estetica per ritoccare alcuni punti critici. Sembra inoltre che la donna abbia speso una cifra blu.

Che cifra ha speso Sonia Bruganelli dal chirurgo plastico?

Sonia Bruganelli ha voluto dunque ricorrere, come molte donne, alla chirurgia estetica per ritoccare alcuni punti di sé che non le piacevano e migliorarsi. Sicuramente l’intervento principale è stato fatto al viso.

Gli sguardi più attenti hanno notato in alcune fotografie che di recente l’opinionista del Gf Vip ha messo sui suoi canali alcuni dettagli che hanno fatto pensare alla chirurgia estetica. Per esempio in una di queste fotografie la donna indossava sul contorno occhi dei piccoli cerotti trasparenti. L’intervento che avrebbe subito Sonia Bruganelli è la blefaroplastica.

Di solito l’intervento lo fanno quelle persone che hanno le palpebre cadenti e prevede la rimozione della pelle in eccesso così da alleggerire lo sguardo e impedire alla palpebra di dare l’impressione che l’occhio sia semichiuso, il che potrebbe dare effettivamente fastidio.

Sonia Bruganelli però, va puntualizzato, è sempre stata onesta con i suoi followers e infatti non ha mai nascosto a nessuno di essere ricorsa a dei piccoli interventi di chirurgia estetica.

Ma di che cifra parliamo in questo caso? La blefaroplastica sembra essere uno degli interventi di chirurgia estetici più costosi e il suo prezzo oscilla tra i 3000 e i 4500 euro.