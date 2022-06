Lutto Roby Facchinetti, il dolore è devastante i fan sono sconvolti

Un terribile lutto ha lasciato Roby Facchinetti e i membri dei Pooh in uno stato di devastante dolore, il messaggio di Facchinetti è straziante.

Un terribile lutto ha colpito uno dei cantanti più amati in Italia, Roby Facchinetti, frontman dei Pooh, la tragedia ha sconvolto tutti i membri della band nostrana. La situazione inaspettata ha lasciato tutti senza parole, proprio nelle ultime ore il gruppo musicale è stato travolto dal terribile lutto, e proprio Roby Facchinetti ha deciso di raccontare questo terribile dolore per la perdita, la notizia è terribile.

La carriera di Roby Facchinetti è stata davvero incredibile, i successi sono davvero tanti, come sono stati tanti i riconoscimenti, prima come tastierista e cantante dei Pooh e in seguito intraprendendo una carriera da solita che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.

Nonostante la brillante storia della carriera del cantante, nella sua vita ha dovuto affrontare alcune situazioni davvero devastanti, tra queste alcuni lutti insuperabili, probabilmente quello che ha toccato più in profondità l’animo del musicista è stata la scomparsa di Stefano D’Orazio, famoso batterista della band al quale proprio Facchinetti ha dedicato una lunghissima lettera da far spezzare il cuore.

Un dolore per la perdita di una persona molto più che cara, praticamente un fratello, un percorso lungo il suo per riuscire a rialzarsi dal dolore. Adesso Roby Facchinetti si trova ad affrontare, insieme al resto dei Pooh, un altro terribile lutto che lo ha totalmente devastato.

Il devastante tutto di Roby Facchinetti

Come appreso, il decesso di Alex De Benedictis, manager della band bolognese avvenuto all’ all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha stravolto tutti creando una voragine immensa di dolore, proprio lo stesso Facchinetti ha condiviso la notizia della morte dell’amico attraverso i suoi canali social dedicandogli delle stupende parole che fanno male al cuore, soprattutto perché questo ha riportato alla memoria il grande dolore per la morte di Dumbo, allo stesso modo adesso il cantante torna sui social per dare la drammatica notizia.

Nel post Roby ha messo una foto di Alex e ad accompagnare l’immagine alcune parole che spezzano il cuore, la commozione è forte, lo stesso scrive, “Il mio cuore piange per te, caro Alex, amico mio speciale che sei volato in cielo troppo presto. In questo dolorosissimo momento sono vicino alla moglie Polly e al piccolo Aron”.

L’uomo era ricoverato presso la struttura ospedaliera da diverso tempo a causa di un tumore, un terrificante male che lo ha strappato alla vita in appena quattro mesi, un lutto che devasta lasciando qual senso di vuoto e impotenza davanti a un terribile male che ancora troppo spesso non lascia scampo.

La sua morte di Alex De Benedictis ha lasciato un dolore immenso tra tutti i membri della band che con lui hanno sempre avuto uno splendido rapporto.