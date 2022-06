Lulù Selassié tra le braccia di lui, volta pagina e smette di soffrire per Bortuzzo. Foto

Lulù Selassié finalmente cerca di rimettere insieme i pezzi del suo cuore e lo fa tra le braccia di un uomo famosissimo, è il momento di dimenticare Manuel Bortuzzo

Tra i personaggi più seguiti e amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è impossibile non citare proprio lei, che ancora oggi fa parlare di sé, la principessa Lulù Selassié. La giovane donna ha nuovamente attirato i riflettori sulla sua vita provata proprio per essersi avvicinata a lui e non solo, la stessa ha confessato il suo amore spassionato.

Non è un segreto che negli ultimi mesi non si è parlato d’altro della turbolenta relazione con il nuotatore Manuel Bortuzzo, anche lui concorrente della casa più spiata d’Italia, i due all’interno delle mura si sono innamorati perdutamente, ma una volta usciti hanno deciso in brevissimo tempo di prendere strade diverse.

Da quel momento è staccato il pandemonio, già in precedenza l’opinione pubblica si era sbagliata sui due, le polemiche erano iniziate perché secondo molti il bel nuotatore si sarebbe avvicinato a Lulù solo per interesse, così attirare l’attenzione, ma ben presto il pettegolezzo era andato scemando proprio perché sembravano particolarmente innamorati.

Ma quell’allontanamento repentino subito dopo la fine del programma ha lasciato molto amaro in bocca al pubblico, lasciando nuovamente intendere che forse le voci iniziali non fossero poi così lontane dalla verità. Inoltre proprio il padre di Manuel sembrava particolarmente contrariato da questa relazione, questo, unito ad altri svariati problemi venuti alla luce nelle ultime settimane hanno portato a un drastico e poco piacevole allontanamento tra i due, dove non mancano frecciatine al vetriolo.

Lulù Selassié però ha sofferto molto di questa situazione e in diverse occasioni ha affermato di voler augurare solo il meglio al suo ex fidanzato, nonostante questo però l’amore sembra decisamente andato a sfumarsi e adesso la bella principessina si consola tra le braccia di un nuovo ‘amore’.

Lulù Selassié e quell’’amore mio’ tra le braccia proprio di lui

Lulù Selassié ha sempre dichiarato di essere stata molto innamorata di Manuel, infatti ha usato parole dolci nei suoi confronti per augurargli il meglio dalla lita, questo sentimento lo ha dimostrato anche non riuscendo a trattenere le lacrime per il grande dolore provato per la loro separazione.

Adesso è giusto che la giovane volti pagina e riprenda in mano le redini della sua vita per ritrovare la meritata felicità, infatti pare proprio che l’amore per il giovane nuotatore sia pian piano svanendo e Lulù si stia facendo consolare tra le braccia forti di un altro uomo molto famoso. Tra i due c’è sempre stato un rapporto speciale, entrambi hanno trascorso molto tempo insieme e questo gli ha dato la possibilità di sconoscerti nel profondo, un modo unico per trovare instaurare un rapporto forte che va oltre ogni stereotipo.

Si può davvero parlare di un amore profondo tra i due che hanno scoperto di essere particolarmente legati proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’uomo in questione è proprio Giucas Casella, proprio lui ha ammesso di provare un affetto molto forte per la giovane donna e per le sorelle Selassié in generale.

LEGGI ANCHE-> Clarissa Selassié, la principessa finisce sotto i ferri, “non respiro…”

LEGGI ANCHE-> Manuel Bortuzzo e l’attacco pesantissimo a Lulù Selassié, “Che vergogna”

Infatti è stato proprio lui a condividere lo scatto dell’abbraccio affettuoso con Lulù, lei ha ricondiviso la foto sulle sue storie Instagram aggiungendo “Amore mio, il mio nonno Giuchi”. Un legame indissolubile che racconta una bella storia a lieto fine.