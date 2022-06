Addio a Charlene di Monaco, la notizia arriva come un terremoto. Alberto è devastato

In queste ore arriva una notizia davvero triste, la principessa triste sembra intenzionata a mettere in atto una fuga da Monaco, la situazione è davvero grave e Alberto II è devastato.

Nel principato di Monaco le cose non vanno affatto bene e un nuovo dramma travolge la famiglia reale tra le più chiacchierate al mondo. Ormai da tempo Charlene non sta bene, oltre ai problemi di salute si sono aggiunti i disagi del suo matrimonio che sembra sempre più andare a rotoli.

Adesso sembra che la principessa abbia preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole, ha fatto le valige e se ne è andata da palazzo con l’intenzione di non tornare più indietro, questa scelta trova un Alberto II devastato.

Bufera in casa Grimaldi, Charlene se ne va

Sembra che nella coppia traballante Charlene e Alberto di Monaco ci sia in atto una profondissima crisi matrimoniale, fonti molto vicine ai due hanno fatto sapere che la principessa sembra essere fermamente intenzionata a lasciare per sempre la famiglia Grimaldi.

Questo ovviamente ha fatto nuovamente molti discutere, proprio perché i due sono stati visti insieme pochissimo tempo fa, in occasione del Gran Premio di Montecarlo e sembravano andare molto d’accordo, tanto che erano sorridenti e mano nella mano, si pensava quindi a un riavvicinamento.

Però arrivano altrettanto prepotenti altre attendibili voci che dicono tutt’altro, ovvero che in quella occasione avrebbero cercato di mantenere una facciata di serenità per le foto dei giornalisti stipulando un accordo segreto. La notizia che però arriva in queste ore conferma i problemi tra i due, Charlene sembra intenzionata a lasciare definitivamente Principato, una decisione che lascia tutti sconcertati, primo tra tutti Alberto II, che pare devastato dalla situazione.

Alberto devastato, Charlene vola lontano

A questo punto le voci si fanno sempre più insistenti, la principessa Charlene è seriamente interessata a fare le valige per andarsene da Monaco al più presto, questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale tedesco Die Neue Frau, quello di cui parlano è pesantissimo, la principessa sembra stia per intraprendere un lungo viaggio che la porterà molto lontana da Monaco, sembra che la Wittstock stia progettando una fuga per rifugiarsi in America.

La donna in diverse occasioni ha deciso di scappare oltreoceano per allontanarsi dal Principato per cercare di ritrovare un po’ di pace e tranquillità, in passato è stata ospite di amici facoltosi residenti a New York con cui ha stretto dei legami forti, come per esempio Tom Cruise e Melania Trump.

Ormai è da troppo termo che la principessa Charlene non sta più bene a Monaco e proprio ora che si sta riprendendo dai brutti mali che ha dubito negli ultimi anni, potrebbe essere che decida di riprendere in mano la sua vita per stravolgerla completamente in favore della sua serenità, da troppo cercata.

Se dovesse decidere di abbandonare Monaco manderebbe in mille pezzi i cuori dei sudditi, ma soprattutto sarebbe una decisione devastante per il marito, Alberto II. Staremo a vedere se l’indiscrezione verrà confermata.