Tina Cipollari, la dedica commovente per la dolorosa perdita. Cuore spezzato

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha deciso di condividere uno scatto accompagnato da una dedica che ha commosso tutti per una dolorosissima perdita.

Tina Cipollari ha trovato la notorietà grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’opinionista bionda più famosa d’Italia ha saputo conquistare il suo pubblico proprio grazie alla sua verve, un carattere tutto pepe e quella voglia di mettersi sempre in gioco in ogni situazione.

La stessa in diverse occasioni ha raccontato di essere molto legata a sua mamma e proprio di recente ha condiviso uno scatto meraviglioso sui social, la dedica che accompagna la foto è davvero toccante e ha commosso tutti i suoi follower.

Tina Cipollari e il dolore per la perdita

Siamo abituati a vederla come una tigre, forte, agguerrita, sempre pronta a dire la sua nonostante le difficoltà di certe situazioni, Tina Cipollari non si tira mai indietro davanti a niente, è una donna forte, spesso il suo temperamento l’ha portata ad apparire quasi come una donna di pietra, che non guarda in faccia nessuno.

Spesso è stata molto criticata per i suoi modi bruschi, soprattutto ha mostrato questo carattere come opinionista nel format di Canale 5 Uomini e Donne. In verità, forse non tutti sanno che Tina Cipollari è una meravigliosa donna dal cuore d’oro, il suo animo è dolce e sensibile, dietro quella facciata granitica porta con se anche un profondo dolore.

Molto spesso chi mantiene un atteggiamento duro all’esterno è per proteggere se stesso da qualcosa di profondamente devastante e forse Tina Cipollari ha deciso di mantenere il suo dolore protetto sotto molti strati di durezza che si è costruita negli anni, un modo per preservare quell’amore profondo per la mamma venuta a mancare.

Proprio in occasione della festa della mamma Tina Cipollari ha deciso di pubblicare una foto con la madre, Maria Concetta Cipollari, ad accompagnare lo scatto una dedica speciale e molto commovente, “Un figlio non farà mai abbastanza per una mamma. Sono stata ribelle e ti ho un po’ fatta arrabbiare, mi dispiace, ma sappi che ti ho amato tanto e continuerò a farlo sempre. Sono certa che questo amore ti raggiungerà anche oggi e sempre in qualsiasi posto sei”.

Parole che raccontano una storia molto personale di Tina, ha deciso di condividere questo pensiero con tutti i suoi follower che non hanno mancato di mandarle messaggi di affetto particolarmente commossi, i commenti dolcissimi e gli infiniti like arrivati al post hanno fatto diventare la foto virale, facendo trasparire quel carattere, forse un po’ troppo nascosto di Tina, che riserva solo per gli amori grandi, come quello per la mamma, un dolore che ancora resta una ferita aperta nella sua vita.

Oltre ad aver fatto commuovere il web, mostrando questa foto Tina ha catturato l’attenzione del pubblico anche per un altro aspetto, infatti moltissimi hanno notato la somiglianza incredibile tra le due donne.

L’incredibile somiglianza tra Tina Cipollari e la mamma

Tina è una donna bellissima e adesso abbiamo scoperto da chi ha preso il suo fascino, dallo scatto che la Cipollari ha deciso di condividere sul suo canale Instagram possiamo vedere quanto la donna abbia preso il suo incredibile fascino proprio dalla madre.

LEGGI ANCHE-> Tina Cipollari, che lavoro faceva? Si trattava di un ruolo importantissimo

LEGGI ANCHE-> Tina Cipollari impazzisce di rabbia in diretta, “Farabutto!”. Le accuse sono pesanti

Nonostante la foto risalga a qualche anno fa Tina ha mantenuto lo stesso fascino ed è davvero molto simile a quello della madre, ma non solo, anche i lineamenti sono quelli e ovviamente la folta capigliatura, simbolo indiscusso dell’opinionista.