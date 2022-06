Isola dei famosi, naufrago abbassa il costume davanti agli altri. È senza controllo

Un nuovo episodio ai limiti del surreale è capitato all’Isola dei Famosi, che quest’anno non ha un momento di tregua, proprio uno dei naufraghi si è tolto il costume e la situazione è completamente scappata di mano.

Un nuovo scandalo si abbatte come un tornado in Honduras, dove i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei famosi non possono stare tranquilli nemmeno un attimo. Ormai sappiamo che sull’isola più spiata d’Italia può capitare davvero di tutti e sia il pubblico, sia la padrona di casa Ilary Blasi, sono pronti ad aspettarsi la qualunque.

A lasciare il segno questa volta è stato uno dei naufraghi novelli, Gennaro Auletto sbarcato all’Isola dei Famosi non molto tempo fa, in poco tempo si è subito ingraziato sia i suoi colleghi naufraghi, sia il pubblico da casa, ma al contempo è riuscito subito a far molto discutere.

Con il suo fascino indiscutibile ha catturato l’attenzione mediatica, però nelle scorse ore ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti davvero senza parole, proprio lui è stato protagonista di un momento davvero di fuoco, il retroscena è davvero incredibile.

Gennaro Auletto, ma cosa sta facendo?

Quello che sappiamo del nuovo naufrago della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi Gennaro Auletto è che si tratta di un modello di origine napoletana, classe 2001 Gennaro ha origini miste, la mamma è marocchina mentre il papà è italiano, da questo sicuramente derivano i suoi lineamenti davvero meravigliosi e quel fascino unico.

Lo stesso modello ha rivelato in un’intervista che proprio grazie a questo incrocio di culture ha imparato ad avere una mente molto aperta, inoltre fin da piccolo conosce più di una lingua, il suo lavoro inoltre, lo porta a viaggiare moltissimo così da apprendere sempre di più.

Gennaro inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando è ancora molto giovane, a 18 anni comincia a prendere i primi lavori come modello e a sfilare per i più importanti brand internazionali, tra i grandi successi ottenuti in questo campo può vantare una copertina per Vogue Man Arabia.

La domanda che moltissimi si fanno, però, riguarda la sua vita privata, ma il bel modello preferisce mantenere il massimo riserbo, per ora non è ancora trapelato se abbia una relazione o sia un buon partito, magari lo scopriremo proprio durante qualche indiscrezione sull’isola.

Sicuramente non è un timido, infatti proprio poco tempo fa ha fatto molto discutere un suo gesto davvero al limite, una situazione da luci rosse che sicuramente non può andare bene in un contesto televisivo come l’Isola dei Famosi, ma questa edizione è proprio caratterizzata dall’insorgere di ogni tipo di stranezza.

Gennaro Auletto come mamma lo ha fatto

Proprio il naufrago Gennaro Auletto si è reso protagonista di un momento davvero a luci rosse che ovviamente ha attirato l’attenzione del pubblico, proprio lui era senza costume come mamma lo ha fatto… ma come mai lo ha fatto?

Il retroscena che ha visto Gennaro Auletto completamente nudo in televisione, il giovane stava parlando con le sue compagne d’avventura mostrando il suo fisico, ad un certo punto proprio Fabrizia ha detto a Mercedesz che secondo lei il bel modello napoletano era attratto da Estefania.

Prontamente Gennaro ha tenuto a precisare che lui prova attrazione per tutte le donne, nel esporre la sua teoria ha pensato bene di abbassarsi il costume. Un gesto davvero inaspettato, quanto inappropriato che non è assolutamente passato inosservato sui social, in brevissimo tempo sono arrivati una pioggia di commenti riguardo la bollente vicenda… Ci saranno conseguenze?