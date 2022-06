Avete mai visto il figlio di Gianni Morandi? È molto più famoso del padre

Il figlio di Gianni Morandi è un giovane molto promettente. Grazie al suo talento, Pietro Morandi e addirittura più famoso di suo padre. Ma cosa sappiamo di lui? Di cosa si occupa? E perché è già così famoso? Ecco qualche dettaglio in più sul figlio di Gianni Morandi, Pietro.

Gianni Morandi, la cui carriera musicale è sicuramente una delle più lunghe, iniziata molto presto quando Morandi era solo un ragazzo e andata avanti per tutta la vita con hit di grande successo, ha un figlio, Pietro, nato dal secondo matrimonio. Una stella promettente del mondo musicale.

Stiamo parlando del frutto dell’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan. A primo acchito il nome di Pietro Morandi potrebbe non dirvi nulla, se non per il celebre cognome ma se lo accostiamo al nome d’arte TrediciPietro, potrebbe dirvi qualcosa.

La città di Bologna ha dato i natali a Pietro Morandi nel 1997. Il giovane 25enne è nato dal matrimonio tra Gianni Morandi e la sua seconda, moglie Anna Dan, la stessa Anna che cura i social seguitissimi di Morandi. Sulla vita privata di Pietro, e anche quella sentimentale, non ci sono molte notizie note. Difatti, sul web, è impossibile trovare la presenza di una presunta fidanzata. Pietro è un ragazzo molto riservato.

Perché il figlio di Gianni Morandi è famoso?

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, il debutto di Pietro Morandi è recente, precisamente nel 2019. Tutto ha avuto inizio con un progetto da cantante solista intitolato Assurdo. Da quel momento in poi, non si è mai fermato, ed ha portato alla luce sempre nuovi progetti. Uno più interessante e seguito dell’altro.

Durante un’intervista rilasciata a Repubblica, è stato proprio Pietro Morandi a spiegare da dove sia nata la sua passione per la musica. “Penso sia impossibile, per uno che è cresciuto nella mia famiglia, allontanarsi dalla musica, visto che la fanno tutti in casa. Però no, al di là del fatto che sono cresciuto in mezzo alla musica e che se fossi stato figlio di un postino avrei avuto altre possibilità, non saprei dire davvero perché ho iniziato”. Queste le sue parole, e anche quanto per lui significhi la musica.

TrediciPietro è presente anche su Instagram. Sul suo profilo ufficiale, conta quasi 300 mila follower un numero davvero alto per essere all’inizio della sua carriera da cantante solista. Sul suo canale Instagram è solito condividere scatti in compagnia dei suoi amici in situazioni normali per un qualsiasi ragazzo della sua età, non mancano però i post inerenti ai suoi progetti artistici. Insomma di Pietro Morandi, TrediciPietro, sentiremo ancora parlare.