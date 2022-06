George Clooney e la confessione inaspettata dopo la rottura con Elisabetta Canalis

L’attore hollywoodiano George Clooney ha deciso di confessare un aneddoto davvero inaspettato sulla sua ex fidanzata Elisabetta Canalis, qualcosa di molto personale riguardo alla loro storia d’amore.

Quando abbiamo scoperto della storia d’amore tra l’attore Hollywoodiano George Clooney e la meravigliosa showgirl nostrana Elisabetta Canalis ci è sembrata subito una storia da favola, ha fatto sognare i moltissimi fan dei due proprio perché sembravano uscire da una delle trame di un film romantico.

Nonostante sembrassero innamoratissimi qualcosa nella loro relazione è andato storto e l’epilogo non è stato dei migliori, anche se moltissimi speravano che ci potesse essere ancora qualche briciolo di speranza tra i due e che la storia dai tratti fiabeschi avesse un lieto fine.

Ancora oggi la loro relazione è un argomento particolarmente chiacchierato che continua ad attirare l’attenzione mediatica. Pochissimo tempo fa, infatti, è stato proprio il famosissimo attore a rivelare alcuni dettagli riguardo alla storia d’amore avuta con la ex velina Canalis.

La loro storia ha catturato così tanto l’interesse pubblico proprio perché è qualcosa che moltissimi sognano che possa capitare proprio a loro, il bellissimo e altrettanto famoso attore di Hollywood incontra e si innamora della giovane ragazza italiana, i due iniziano a vivere una relazione fianco a fianco in cui Elisabetta è al fianco di uno degli uomini più famosi e più affascinanti del mondo.

Nonostante la magia della situazione, tra i due qualcosa non ha funzionato, ma la fine del loro rapporto è sempre rimasto un mistero su cui si avevano poche informazioni, adesso sappiamo un retroscena su cos’è successo davvero tra i due.

Ecco cosa è successo davvero tra George Clooney e Elisabetta Canalis

George Clooney e Elisabetta Canalis si conoscono nel 2009, o meglio questo è l’anno in cui i due si mostrano per la prima volta insieme in pubblico come una coppia, da quel momento è subito gossip.

I due piccioncini sembrano particolarmente innamorati, si scambiano effusioni in pubblico alimentando la curiosità delle persone e ovviamente gonfiando a dismisura le pagine dei giornali scandalistici che non vedono l’ora di avere nuovo materiale sulla coppia del momento.

Questo idillio amoroso prosegue per ben due anni, dove troneggiano quasi su tutte le copertine di gossip nostrano e non solo, poi qualcosa tra di loro non ha funzionato e hanno deciso di separarsi.

Da allora sono passati ben 11 anni e i due ornai hanno decisamente voltato pagina andando avanti con le loro dite che hanno preso direzioni completamente diverse. Elisabetta ha trovato finalmente l’uomo della sua vita, il compagno Brian Perri con il quale ha avuto una meravigliosa figlia di nome Skyler Eva. Ma anche George Clooney ha rivoluzionato la sua vita una volta da scapolo d’oro, infatti nel 2014 si è sposato con Amal Alamuddin e dal loro amore sono nati due gemelli Ella ed Alexander nel 2017.

La rivelazione di George Clooney su Elisabetta Canalis

George Clooney ha deciso di fare una rivelazione davvero interessante sulla sua ex fidanzata Elisabetta Canalis, lo stesso attore ha detto, “Elisabetta Canalis non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

Clooney afferma di conservare davvero un bel ricordo di Elisabetta e queste parole dimostrano quanto i due fossero affiatati, è davvero bello che nonostante abbiano rotto lui conservi un ricordo tanto bello.