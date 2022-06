Alberto Matano, parole forti che nessuno si aspettava. Adesso basta!

Il giornalista Alberto Matano ha deciso di fare una confessione che non lascia dubbi all’interpretazione per spiegare chiaramente il suo punto di vista. Un messaggio forte

Uno dei conduttori maggiormente apprezzati nel panorama della televisione del nostro paese è il giornalista Alberto Matano, lo abbiamo visto per molti anni alla conduzione del TG1, mentre dal 2019 è al timone de La Vita in Diretta, con grande successo di pubblico e critica che hanno apprezzato la grande professionalità del presentatore, soprattutto perché della fortunata trasmissione lui è anche autore e dal 2010 è la prima volta che si trova nei panni del conduttore solita dopo Lamberto Sposini.

Nel passato di Matano ci sono altri programmi che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico sotto diverse sfaccettature, uno di questi è sicuramente stato Ballando con le Stelle, dove è stato apprezzato opinionista della trasmissione condotta da Milly Carlucci, poi nella stagione 2017/18 ha concotto sempre in Rai la trasmissione Sono innocente, dove venivano raccontate vicende di persone che erano state arrestate per errore o ingiustamente a causa di errori giudiziari.

Non molto tempo fa invece si è cimentato in qualcosa di completamente diverso, ha condotto la puntata dedicata a Loredana Berté di A Grande richiesta – Non sono una signora, anche in questo caso il famoso conduttore e giornalista ha saputo dare prova di saper uscire dal suo ruolo canonico per adattarsi a 360° al mondo dello spettacolo, infatti i risconti non sono mancati ad arrivare anche nella conduzione di grandi programmi di successo prodotti dalla Rai.

Alberto Matano decide di mettere le cose in chiaro

Per diversi anni si è parlato del possibile orientamento sessuale del giornalista, il quale per moltissimo tempo ha preferito mantenere il massimo riserbo, soltanto di recente ha deciso di fare apertamente coming out, infatti proprio nell’autunno scorso deciso di esporsi a proposito della bocciatura del DDL ZAN, lo stesso ha detto che in qualsiasi caso tacere sarebbe stato un atto di complicità.

Così proprio durante il corso di una puntata de La vita in diretta mentre si parlava proprio a proposito del tema e di un episodio omofobo Alberto aveva detto, “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione”.

Questa confessione pubblica aveva ovviamente fatto passare un messaggio importante, quello che il problema che si andava ad affrontare e se sue conseguenze erano gravi, soprattutto in mancanza di tutela da parte dello stato, ma ovviamente tra le righe aveva fatto capire qualche cosa di molto personale e privato che fino ad allora aveva tenuto per sé.

Nelle scorse settimane, invece, ha deciso di entrare più in profondità nella sua vita privata rilasciando un’intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, lo stesso ha raccontato, “Ho un compagno, quando ci sposeremo lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Forse però è tardi per diventare genitori: per i figli si è fatta una certa…”.

Ovviamente molti si sono chiesti come mai il conduttore e giornalista avesse deciso di mantenere il massimo riserbo suo sulla sua relazione per così tanti anni, lo stesso ha ammesso e confermato quello che molti già sapevamo, ovvero di essere un uomo estremamente riservato, la sua confessione però è stata davvero senza filtri, “Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore”.

Con queste parole Alberto Matano ha lanciato un messaggio forte, che vuole insegnare quando sia sbagliato continuare a etichettare le persone per le loro scelte qualsiasi essere siano o, ancora peggio, per il loro orientamento sessuale, è il momento di dire basta! La sua voce si unisce a molte altre che pian piano stanno iniziando a fare la differenza.