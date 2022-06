Addio Max Giusti. Purtroppo non lo vedremo più. Un duro colpo

Max Giusti è un comico e un cabarettista oltre che un attore e ha preso parte a molte trasmissioni di successo come: Tale e quale show, Mai dire Talk e Pechino Express e ha partecipato anche a diverse fiction di successo come Raccontami e Distretto di polizia o film come Nero bifamiliare e Appena un minuto.

Di recente l’attore e comico ha avuto un brusco risveglio, ecco cosa è accaduto e perché non lo rivedremo lì.

Max Giusti, ultimamente, è comparso in Boss in incognito, un reality con protagonista il mondo del lavoro che ha preso il via il 31 maggio con una nuova stagione. Nel frattempo, nella capitale, sono iniziate le riprese di Dicono di te, in cui l’attore ha recitato al fianco di Paolo Calabresi, Manuela Zero e Mauro Coruzzi dove Max interpreta il protagonista, un autore tv di successo con una vita magnifica, a causa di un cugino però, le cose cominciano a cambiare in peggio. Ma cosa è successo e perché non rivedremo Max Giusti.

Max Giusti riceve una brutta notizia

Max Giusti ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1991 comparendo in Stasera mi butto e Ricomincio da due. Dieci anni dopo è stato tra i presentatori di Stracult. Successivamente si è cimentato come imitatore a Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera.

Nel 2007 è stato al timone di Stile Libero Max, inoltre, sempre in quell’anno, è entrato a far parte del cast di Distretto di polizia 7. Nel 2009, invece, è stato alla guida di Affari Tuoi preserale di successo di Rai 1 nel quale si sono passati il testimone diversi conduttori. Tra i suoi film, invece, si contano, oltre i già citati: Nero bifamiliare di Federico Zampaglione e Appena un minuto di Francesco Mandelli del 2019. Max Giusti inoltre è anche doppiatore in Cattivissimo 3 e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, non ancora uscito.

Infine l’attore è comparso in diverse commedie teatrali, nel 1994 è apparso in Cessate l fuoco e Come un pesce fuor d’acqua. Cinque anni fa è stato visto in Cattivissimo Max e Va tutto bene. La sua è una stupenda carriera piena di soddisfazioni, ma di cosa si sta occupando al momento?

Una notizia inaspettata

Purtroppo per Max Giusti è arrivata di recente una brutta notizia di cui ha parlato con Tv Blog. Il suo programma: Guess My Age – Indovina l’età, trasmesso dal 2017 a fine aprile del 2022 è stato chiuso. Prima di lui al timone c’era stato Enrico Papi.

Il conduttore ha spiegato che il suo show è stato sospeso per testare un nuovo programma, per la precisione Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Lui ha commentato la sua esperienza come un’entusiasmante avventura durante la quale si è divertito molto e in cui pensa di aver fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il suo futuro, per il momento punta su Boss in incognito anche se non c’è ancora nulla di preciso.