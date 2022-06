Piero Pelù, l’incidente è gravissimo. La corsa in ospedale

Il frontman dei Litfiba è scivolato mentre era in piedi ad un passo dalla folla che durante l’esibizione cercava di toccarlo, gli prendeva la mano, lo tirava ed esprimeva il proprio affetto. Piero Pelù, sfortunatamente, proprio in quel momento ha perso l’equilibrio e di conseguenza ha impattato violentemente la schiena sul palco.

Nonostante la caduta ha continuato a cantare rimanendo per qualche minuto seduto. I suoi fan, seppur preoccupati al momento, hanno proseguito ad intonare la canzone. Portato a termine il concerto il cantante si è recato subito in ospedale per dei controlli e solo dopo qualche giorno l’artista ha aggiornato tutti sulle sue condizioni.

Rovinosa caduta sul palco dell’Alcatraz: ecco come sta Piero Pelù

Piero Pelù, non ha mancato di informare i suoi fan sul proprio canale Instagram dove ha condiviso un post in cui ha allegato le prove della radiografia al cranio e ha scritto: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ora mi conoscete anche da dentro”.

Sotto la foto tantissimi fan e colleghi hanno espresso al propria vicinanza al cantante toscano e, per il momento, il tour non sembra dover fare i conti con alcuni slittamenti. La prossima data è comunque lontana, visto che il rocker si esibirà il 3 luglio a Lugano.

Il tour terminerà il 26 agosto con la data di Romando d’Ezzellino, con in mezzo Legnano, Nichelino, Lucca, Ferrara, Roma, Matera, Catania e altre città che non aspettano altro che vivere una serata all’insegna del Rock and Roll.

Il 24 giugno, però, Pierò Pelù – con la sua band i Litfiba – sarà ospite allo Sferisterio di Macerata in occasione della semifinale del Festival di Musicultura. La sua presenza, per l’occasione, è stata confermata, quindi il cantante sembra sia sulla via della ripresa.

Segno evidente che la caduta sul palco dell’Alcatraz sia stata sicuramente dolorosa ma per fortuna non gli ha riservato brutte conseguenze che gli impediscono di svolgere il suo lavoro e dedicarsi alla musica ora che finalmente i concerti hanno ripreso e ci sono tanti tour in Italia dopo i due anni di fermo provocati dalla pandemia.

Piero Pelù come molti cantanti ha infatti ripreso a pieno ritmo, è il caso di dirlo i tour in giro per il Paese per tornare finalmente in contatto con i fan. Non c’è mal di schiena che tenga quindi per il leader dei Litfiba che sta recuperando velocemente.