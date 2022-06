Il principe Harry pubblicamente deriso e umiliato da Meghan. Ormai è senza freni

Meghan Markle ha fatto qualcosa di veramente inaudito agli occhi dei sudditi e ha messo in profondo imbarazzo suo marito Harry umiliandolo davanti a tutti.

Nuovo scandalo per la coppia reale che fa più discutere negli ultimi anni, questa volta proprio Meghan Markle ha fatto qualcosa di inaccettabile, senza controllo ha umiliato pubblicamente il marito, il principe Harry, facendo andare su tutte le furie i sudditi devotissimi.

Il tutto si è svolto in California, la nuova casa dei due coniugi, quello che è successo è a dir poco incredibile e non sono mancate le polemiche per il gesto della donna. Ecco che cosa ha fatto Meghan questa volta.

Meghan Markle fuori controllo

Il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, nipote prediletto della regina Elisabetta II, non ha mai avuto un momento di tregua, inizialmente i due hanno vissuto un periodo che gli stessi definiscono terrificante all’interno della famiglia reale inglese.

Meghan sembra non essere mai stata veramente accettata e le ragioni, a quanto la stessa ha raccontato nella famosa intervista, sono molteplici, proprio per questa ragione e per il subentrare della pesantissima depressione che l’ha portata a fare pensieri suicidi, marito e moglie hanno deciso di prendere le distanze dalla Royal Family.

Harry ha sempre detto di voler appoggiare in tutto e per tutto sua moglie, la sofferenza che stava provando era qualcosa di insopportabile, inoltre il rampollo di casa Windsor ha vissuto in prima persona una situazione analoga, quella di sue madre, la principessa Diana e per nulla al mondo avrebbe voluto che la sua amata Meghan dovesse subire la stessa sorte.

Così hanno fatto armi e bagagli, rinunciando a tutti i titoli e i privilegi che può dare la famiglia reale inglese e si sono trasferiti a vivere una vita apparentemente normale in America.

Per alcuni mesi i due sono stati defilati, poi hanno deciso di tornare alla ribalta e da allora ricoprono tutte le pagine e le copertine delle riviste scandalistiche, Meghan Markle la fa da padrona, non sempre positivamente. Infatti è di non molto tempo fa un accadimento a dir poco sconcertante che la riguarda.

Meghan umilia pubblicamente il principe Harry

La ex attrice americana si è resa protagonista di una situazione che ha messo in profondo imbarazzo il marito, tutto è accaduto il 22 maggio durante una partita solidale di Polo a Santa Barbara. Come quasi tutti sapranno Harry è un grande appassionato di questo sport, un po’ come tutta la sua famiglia, così ha deciso di prendervi parte.

La sua bravura e grande esperienza nel gioco lo hanno portato a vincere la competizione, ma al momento del ritiro del premio qualcosa è andato storto. Proprio quando Harry si trovava di fronte ai fotografi per ritirare il meritato premio è intervenuta proprio Meghan Markle intromettendosi nella questione che in quel caso non le apparteneva, ma non è tutto.

Meghan ha continuato a fare una gaffe dietro l’altra, molti hanno criticato il suo abbigliamento ritenuto eccentrico e stravagante, con un cappello a tesa spaventosamente larga e una camicetta a pois che tanto ha ricordato la performance di Julia Roberts nel film Pretty Woman, quasi a volere tutti gli occhi su di se.

Poi in uno slancio quasi incontrollabile ha dato un bacio inaspettato sulla bocca al marito, con tanto di rossetto sbavato lasciato sulla bocca di lui, particolarmente in imbarazzo. Ad affossarlo del tutto in una voragine di vergogna, sempre Meghan ha pensato bene di ripulire il marito come si farebbe con un bambino di cinque anni, tutto questo davanti a un pubblico ammutolito.

L’atteggiamento della Markle è apparso al quanto egocentrico, da prima donna e questo non è affatto piaciuto ai sudditi, soprattutto a quelli che non hanno mai particolarmente apprezzato la donna considerandola solo una che vuole primeggiare.