Dramma a Uomini e Donne, vittima di incidente stradale. Il terribile spavento

Uno dei volti noti del programma Uomini e donne condotto da Maria De Filippi è stato vittima di un grave incidente stradale facendo preoccupare tutti. Si tratta di una delle dame più amate dal pubblico. Ecco di chi si tratta.

Una dama in ospedale

In questo periodo siamo alla fine della stagione televisiva per molti programmi e fra questi anche Uomini e Donne è arrivato alla sua conclusione per la stagione 21-22. Eppure non si finisce mai di parlare di Uomini e Donne neppure dopo la sua conclusione. Sì perché ancora una volta è successo qualcosa che ha fatto preoccupare molto i fan. Una delle dame più amate della trasmissione è stata protagonista di un incidente.

Malgrado la fine della stagione televisiva, infatti, i fan del programma possono restare aggiornati sui canali social e venire a sapere tutto dei loro idoli.

Come vi abbiamo detto una dama di Uomini e donne è stata protagonista di un incidente stradale al seguito del quale è stata condotta subito in ospedale con urgenza.

La dama tanto amata che ha fatto preoccupare molto i fan di Uomini e donne con il suo incidente è stata Valentina Autiero.

La donna di 43 anni ha raccontato l’accaduto sul suo account Instagram dove si è mostrata in seguito all’incidente.

La donna è stata portata subito in ospedale Anzio dove è stata ricoverata in seguito all’incidente. Non si conoscono bene le circostanze dell’incidente anche se quello che è certo è che Valentina sta bene e già in via di guarigione.

Valentina è stata tempestivamente sottoposta a specifici controlli medici, i dottori volevano ricoverarla ma dopo l’esito negativo della TAC, ha voluto firmare le dimissioni e ritornare a casa sua:

“Mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio casa mia piuttosto che l’ospedale. La Tac per fortuna è negativa, niente di rotto.”

Valentina dovrà indossare i taping nella parte superiore della schiena e dovrà fare alcune iniezioni. I medici le hanno raccomandato massimo riposo e nessuna attività fisica: per Valentina questa disavventura non ci voleva proprio perché da poco, come lei stessa ha detto, aveva ripreso a dedicarsi allo sport ma adesso la donna deve occuparsi della propria salute e cercare di stare bene.

Valentina ha sicuramente rischiato grosso, ma è anche stata fortunata e adesso sta bene e fra poche settimane potrà tornare alla sua vita di tutti i giorni.