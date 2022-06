Addio Irene Grandi, la grande cantautrice è sparita e il motivo è triste

Irene Grandi è da sempre stata molto amata dal pubblico, la sua voce è stupenda e la sue energie esuberante, ma qualcosa di molto triste nella sua vita l’ha portata ad allontanarsi dalle scene…

Una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano è senza dubbio Irene Grandi è famosa per brani come Prima di partire per un lungo viaggio, Per fare l’amore, Lasciala andare e Bruci la città. Il suo talento è ovviamente sotto gli occhi e soprattutto i timpani di tutti, una voce meravigliosa e unica, ma un altro dei suoi tanti pregi è l’essere camaleontica durante la sua carriera, così da spaziare tra i diversi generi senza mai deludere i suoi tanti fan grazie a una ricerca melodica accurata.

Irene però per un periodo si è allontanata dai riflettori mettendo in pausa la sua carriera luminosa, molti si sono chiesti come mai di questa scelta, proprio in virtù del fatto che fosse in vetta alle classifiche.

Tra i suoi grandi risultati ottenuti nel mondo discografico, sicuramente uno di questi è la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, palco che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico portando la sua melodiosa voce nelle case degli italiani che da subito l’hanno amata. Nonostante questo qualcosa in Irene Grandi nel tempo si è rotto e l’ha portata ad allontanarsi dalla musica.

L’addio di Irene Grandi alla sua carriera

La vita privata e sentimentale di Irene Grandi purtroppo non è stata sfavillante come la sua carriera, e proprio la grande delusione derivante dall’amore le ha fatto fare un doloroso passo indietro.

Le canzoni di Irene Grandi sono davvero dei tormentoni e proprio una di queste nasconde un segreto oscuro, la conoscerete sicuramente, si tratta di Bruci la città, un brano che ha avuto un successo stellare ma che si porta dietro il dolore della fine dell’amore, quello con Alessandro Carotti, una lunga storia durata ben sette anni e finita nel peggiore dei modi.

Proprio a causa dell’uomo e delle sue azioni la Grandi si è trovata costretta a chiudere la relazione con il marito nel 2010, le notizie riportano che Carotti avesse messo insieme una sua attività commerciale, ma dopo un po’ di tempo gli affari iniziarono a non andare molto bene, questo lo ha portato a prendere decisioni non proprio consone e a vivere una vita completamente sregolata.

Dopo un lungo percorso dove Irene Grandi è dovuta passare attraverso il dolore e la sofferenza, sembrava che fosse riuscita a voltare pagine riappropriandosi della sua vita, anche dal punto di vista sentimentale, tanto che aveva intrapreso una relazione con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf.

Nel 2021 la Grandi ha deciso di ritornare su quel palco che le ha dato la fama partecipando all’edizione del Festival di Sanremo, poi a settembre si è esibita a Locarno e quella è stata la sua ultima esibizione, non abbiamo più visto Irene Grandi.

Nuovamente sono spuntate delle domande su quale che fosse il motivo di questo nuovo allontanamento proprio adesso che era ritornata, alcune fonti parlano di un nuovo periodo difficile che la grande cantante sta affrontando, ma a oggi non sono arrivate nuove conferme o informazioni specifiche su cosa stia succedendo a Irene Grandi, speriamo di avere presto sue notizie.