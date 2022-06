Silvia Toffanin, lo sgarro a Maria De Filippi è inaccettabile. Scandalo

Silvia Toffanin è protagonista di uno scoop che riguarda anche la regina di mediaset Maria De Filippi per un “errore” che avrebbe commesso Silvia Toffanin. I fan sono senza parole. Ecco cosa sappiamo.

Silvia Toffanin avrebbe fatto un tiro mancino a Maria De Filippi lasciando tutti nello stupore generale. Ecco che cosa è successo e sembra essere una decisione definitiva. I social si sono scatenati.

Silvia Toffanin nella bufera del gossip

Silvia Toffanin è tra le conduttrici Mediaset più amate, che ha sempre lavorato con umiltà, professionalità e semplicità. Una delle conduttrici che ha sempre mostrato la sua umiltà, professionalità e semplicità conquistando il cuore di milioni di telespettatori.

La presentatrice conduce dal 2009 Verissimo, una delle trasmissioni di maggior successo di canale 5. Silvia Toffanin ha iniziato come letterina di Passaparola ed è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, capo dell’azienda Mediaset.

Circa la sua vita privata la conduttrice e ex letterina ha sempre cercato di mantenere il riserbo per quanto fosse possibile, facendo attenzione a tenere lontano dai riflettori e dal gossip ciò che la riguardava.

Fin dall’inizio della sua carriera Silvia ha saputo dimostrare di essere destinata a lavorare in televisione, con una vera attitudine al mondo dello spettacolo. Agli inizi del 2000 quando esordì come letterina nel programma condotto da Gerry Scotti, al suo fianco c’erano le amiche e colleghe Ilary Blasi e Alessia Mancini. Tutte e tra hanno fatto come sappiamo una brillante carriera nello spettacolo.

Sulla coppia Toffanin – Berlusconi si è vociferato di recente di un matrimonio segreto, i due infatti nonostante la storia vada avanti da 20 non si sono mai sposati.

In questo periodo dell’anno si è in chiusura di stagione televisiva e anche Verissimo volge al termine con i suoi ascolti sempre alti che hanno portato la rete ha decidere di raddoppiare l’appuntamento settimanale con il seguitissimo programma di Canale 5.

Quindi la trasmissione è andata in onda sia il sabato che la domenica. Ma non è questa la notizia che ha lasciato senza parole i telespettatori, perché sembra che proprio Silvia Toffanin avrebbe commesso una scorrettezza verso Maria De Filippi.

I social su questa notizia bomba si sono scatenati, perché a quanto pare Silvia Toffanin potrebbe sostituire Maria De Filippi alla conduzione del daytime di Amici.

Questa la notizia su BlastingNews:

“Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi potrebbe non essere al timone della prima parte del format, quella dedicata alle lezioni e alla crescita dei ragazzi nella scuola. Il pomeridiano, dunque, potrebbe essere affidato ad una collega che la storica padrona di casa stima molto Silvia Toffanin sarebbe la principale candidata al ruolo di presentatrice del daytime di amici”.

Ad oggi si tratta solo di un’ipotesi e nulla è ancora confermato, per il momento Maria De Filippi ha le redini del serale del programma e Silvia Toffanin dovrebbe condurre il pomeridiano.

I fan di Queen Mary non hanno molto gradito questa notizia perché vogliono solo lei.

Tra le notizie della prossima stagione si parla dell’addio di Anna Pettinelli e dell’ingresso, come professore di canto, di Michele Bravi e si è parlato addirittura della presenza di Chiara Ferragni, probabile nuova mentore per i giovani allievi. Confermati invece, almeno per il momento, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.