Il vero amore di Michelle Hunziker, altro che Angolini. Il video del bacio non lascia dubbi

Michelle Hunziker e quel bacio appassionato con lui che non lascia dubbi su chi sia il vero amore della donna, altro che il bel Giovanni Angiolini.

Tra i personaggi più seguiti, ma anche più spiati, del panorama televisivo italiano troviamo senza ombra di dubbio Michelle Hunziker, che negli anni, ma soprattutto in questo ultimo periodo, si trova sempre al centro dell’opinione pubblica.

La sua vita privata ha subito un vero e proprio tornado mediatico per via della separazione con l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, i due avevano ufficializzato la separazione a gennaio attraverso un comunicato stampa.

In seguito la bella presentatrice nativa della svizzera è stata pizzicata insieme a un altro uomo proprio a ridosso della separazione ufficiale dall’ex marito e ovviamente non sono mancati pettegolezzi in cui si parlava dei reali motivi di questo allontanamento, proprio uno di questi era il tradimento.

Per non parlare di quel bacio galeotto in diretta televisiva tra Michelle Hunziker e il suo ex ex marito Eros Ramazzotti che ha riacceso le speranze dei fan in un riavvicinamento della coppia, ma i due hanno da subito smentito, confessando che tra loro c’è e ci sarà sempre un forte affetto e grande stima.

Inoltre Michelle sembrava aver intrapreso una relazione con il medico di grande fama Giovanni Angiolini, nonché ex partecipante della quattordicesima edizione del Grande Fratello, proprio quei baci rubati erano stati la pietra dello scandalo. Adesso però troviamo proprio Michelle Hunziker a baciare appassionatamente un altro… ecco di chi si tratta. Michelle ha già abbandonato Angiolini per lui?

Proprio lui conquista il cuore di Michelle Hunziker. Da non credere

Dopo i tantissimi scandali che hanno visto la famosa conduttrice al centro del gossip di questi ultimi mesi, arriva la notizia e il video di un bacio appassionato proprio inaspettato, il protagonista di questo bacio che ha preso alla sprovvista i suoi tantissimo follower, non è assolutamente l’affascinante dottore, ma si tratta di una figura profondamente importante nella vita della donna e risponde al nome di Leone.

Il grande amore di Michelle Hunziker per Leone

Per adesso la poccia Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può dormire notti serene, il bacio appassionato che la bella conduttrice ha dato davanti alle telecamere è al suo amatissimo cagnolino Leone, un barboncino toy color albicocca, un membro a tutti gli effetti della famiglia Hunziker.

Proprio la conduttrice ha salvato Leone quando era appena nato, infatti il piccolo è arrivato prematuro e pesava solo 100 grammi. Grazie alle premurosissime cure di Michelle che fin da subito lo ha curato con amore, il piccolo è riuscito a restare saldamente attaccato alla vita e a superare quel periodo difficile, in famiglia è un vero amore per tutti, proprio per la grande forza e il coraggio dimostrato dalla bestiola fin dai suoi primi giorni di vita gli è stato dato il nome Leone.

Michelle Hunziker ha sempre dimostrato grande attaccamento verso i suoi cani, la mamma di Leone è scomparsa non molto tempo fa e questo aveva gettato la conduttrice in una profonda tristezza che ha condiviso con i suoi numerosi fan, anche in questo caso ha deciso di mostrare il forte legame con il piccolo Leone attraverso un dolcissimo video che ha pubblicato sul suo canale Instagram dove la si vede riempire di baci il suo cucciolo.