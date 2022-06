Lutto Emma Marrone, il dolore straziante per la perdita, “Mi manchi…”

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, con il suo talento e la sua voce inconfondibile ha venduto milioni di dischi ma il pubblico l’ha amata anche per la sua complessa e a volte non semplice vita personale. Come tutti sanno la cantante ha esordito nel talent Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione in cui partecipava Stefano De Martino con cui ha avuto una storia d’amore proprio durante la trasmissione. In seguito partecipò al Festival di Sanremo cantando con i Modà e portando a casa la vittoria con il brano Arriverà.

Come dicevamo la sua non è stata una vita sempre facile e di recente la cantante si è trovata a rivangare un ricordo davvero straziante.

Già nel 2009 quando prese parte ad Amici, Emma Marrone, incise due brani che facevano parte della raccolta Sfida e Meravigliosa: Davvero e Folle paradiso, entranti nella nona posizione della Top Singoli. Uno dei suoi brani di maggiore successo è stato sicuramente Calore, che raggiunse le prime posizioni nelle classifiche e diventò disco di platino per oltre 30.000 copie vendute.

Negli anni seguenti l’abbiamo vista intervenire al Festival teatro canzone Giorgio Gaber, dedicato al cantautore milanese e Wind Music Awards 2011, dove ha ricevuto il Premio CD Platino per l’album A me piace così e con il Premio Digital Songs Platino.

Come sappiamo nella storia personale di Emma tra le tante cose che ha dovuto sopportare c’è stato anche tumore, una battaglia per fortuna vinta in seguito a tre interventi chirurgici. In una delle sue testimonianze al riguardo Emma parla così: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.