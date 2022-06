Scandalo Isola dei Famosi, lui confessa la notte di passione con lei. Rivelazione sconcertante

Proprio uno dei concorrenti tra i più amati di questa edizione dell’ Isola dei Famosi ha fatto alcune confessioni davvero scottanti, i due hanno avuto una relazione fisica sempre tenuta nascosta.

Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione davvero turbolenta dell’Isola dei Famosi, in questi mesi ne sono capitate davvero di ogni, tra indicenti, infortuni, amori, eliminazioni, abbandoni, ammonizioni, insomma non si può di certo dire che non abbia tenuto i telespettatori incollati alla televisione per vedere cosa sarebbe potuto succedere oltre.

Infatti, ecco che arriva un nuovo scandalo fresco fresco, proprio due dei naufraghi tra i più amati del programma e di questa edizione che ha registrato numeri da record, sono finiti nell’occhio del ciclone per la notizia che li vede protagonisti e ha lasciato tutti senza parole.

Ormai ci siamo, i naufraghi che si trovano in questo momento in Honduras sono i preferiti dal pubblico e abbiamo già uno dei nomi dei finalisti, infatti proprio nella scorsa puntata il pubblico ha decretato in modo assoluto chi avrebbe voluto vedere in finale e si tratta di uno dei favoriti fin dall’inizio, Nicolas Vaporidis, considerato il più meritevole, una scelta che ha diviso ma che non è arrivata inaspettata.

Ma ad oscurare il grande traguardo di Vaporidis sono stati altri due concorrenti che hanno alzato un vero polverone facendo una confessione bollente, lo scandalo è senza precedenti e la notizia è subito rimbalzata facendo sbiancare il pubblico, proprio loro due hanno avuto una notte di passione.

La notte bollente dei due naugrafghi

Al centro dello scandalo troviamo proprio Roger Balduino ed Estefania Bernal, il modello brasiliano che ha dopo è stato eliminato dal reality, ha fatto una confessione davvero scottante durante un’intervista radiofonica rilasciata a Radio Radio, l’uomo è senza freni e decide di raccontare tutto in diretta rivelando che proprio poco prima della partenza per l’Honduras, mentre tutti i concorrenti si trovavano ancora in albergo pre partenza in preparazione del reality c’è stata una avventura con la bella Estefania.

Balduino non lascia nulla all’immaginazione e racconta anche alcuni aneddoti davvero assurdi, inoltre ci tiene a precisare che in seguito non è successo più nulla durante il gioco. Così con queste parole inizia il suo racconto, “All’inizio del programma in effetti abbiamo fatto una strategia ma mentre passavano i giorni, però giocando, con il cuore mi sono innamorato e a un certo punto lei mi è piaciuta e mi ha preso. Solo lei sapeva lì il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anch’io le piacevo ma non come lei piaceva a me”.

Poi continua con le rivelazioni, “Vi devo dire la verità: qualcosa in albergo è successo, avete capito”.

Una confessione che ovviamente ha fatto molto discutere, ovviamente perché prima di tutto smentisce palesemente quello che aveva sempre sostenuto Estefania Bernal, ovvero che tra i due non era mai successo nulla né prima né durante la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi.

Quindi adesso sarà interessante capire se la donna vorrà ribattere alle affermazioni del modello, anche perché questo la metterebbe nella situazione di essere passata per falsa, quando secondo lui un rapporto fisico c’è stato, magari non è stata una scelta saggia e rispettosa decidere di fare questa confessione pubblicamente senza il consenso della ragazza, se così dovesse essere.

Inoltre Roger ha ammesso di voler aspettare che la giovane sia uscita dal gioco per avere l’opportunità di conoscerla meglio e magari iniziare con lei una relazione lontano dalle telecamere, chissà se dopo queste affermazioni avrà ancora qualche chance.