Terribile notizia per Belen Rodriguez, se dovesse capitare per le sarebbe la fine

Belen Rodriguez potrebbe nuovamente trovarsi in una situazione davvero scomoda, la stessa in queste ore è particolarmente preoccupata e il suo futuro dipende dalla scelta di qualcun alto.

Alcune voci di corridoio parlano della possibilità che l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese possa essere uno dei prossimi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, attesissima edizione per la quale proprio il padrone di casa Alfonso Signorini ha già detto di aver selezionato un cast incredibile per una edizione davvero scoppiettante.

Sembra infatti che dopo parecchie lusinghe il famoso conduttore e direttore di Chi, sia riuscito a convincere il bel hair stylist a prendere parte alla kermesse, se questo dovesse succedere ovviamente sarà impossibile che nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia non si arrivi a parlare del rapporto e la profonda storia d’amore avuta proprio con Belen, con la quale ha anche avuto una figlia, la piccola Luna Marì.

Se le voci sono vere, parrebbe che Antonino Spinalbese abbia accettato anche in virtù dell’interessante offerta economica che gli è stata fatta per mettersi completamente alla mercè del pubblico italiano, inoltre dovrebbe allontanarsi dalla sua nuova fiamma.

Proprio in queste ultime settimane il bell’Antonino pare abbia trovate un nuovo amore nella modella brasiliana Helena Prestes, i due sono stati beccati insieme in atteggiamenti intimi. Però sembra che una notizia non sia stata ben accettata dalla Rodriguez, non di certo quella della nuova fiamma del giovane, visto che ormai i due sembrano proprio aver voltato pagina a livello sentimentale, ma del fatto della possibile partecipazione al reality da parte di Spinalbese.

La conduttrice argentina sembrerebbe particolarmente contraria a questa decisione perché la esporrebbe maggiormente all’opinione pubblica, qualcosa con cui già deve fare i conti tutti i giorni, questa situazione sarebbe decisamente l’apice della sua vita privata messa a nudo.

Ovviamente, come detto in precedenza, in questo momento si tratta solo di speculazioni e nulla è ancora stato confermato dalla casa del grande Fratello, per ora solo Alfonso Signorini e il suo staff sanno cosa sta succedendo e quali potrebbero essere i nomi della prossima edizione, che dovrebbe ricominciare a settembre, sicuramente tra non molto avremo i nomi dei concorrenti di questa edizione.

Allora sapremo se davvero Belen dovrà preoccuparsi oppure potrà dormire sonni tranquilli. Questo visto che in diverse occasioni, nonostante i due siano ormai distanti, la bella presentatrice si trova a dover rispondere a domande relative alla vita privata del suo ex.

Come accaduto qualche tempo fa quando proprio Antonino era finito sotto i riflettori dopo aver confessato di soffrire di una malattia autoimmune, questo poi era stato chiesto a Belen per chiarimenti ma la stessa ha risposto di non saperne nulla, quindi chissà quante potrebbero venirne fuori in un’intera edizione del GF.

Intanto noi aspettiamo con impazienza che finalmente vengano rivelati i nomi dei concorrenti e non solo, visto le ultime, siamo curiosi di sapere chi verrà scelto come opinionista, visto che ancora non ci sono state conferme, sappiamo che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe potrebbero non essere confermate, alcune voci parlano della possibilità che arrivino al loro posto Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. Ma ancora nulla di ufficiale.