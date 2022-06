Alessia Merz è scomparsa, una delle stelle più promettenti della televisione. Ecco perché

Proprio Alessia Merz è completamente scomparsa dal panorama televisivo italiano, la sua carriera era alle stelle e ad un certo punto non l’abbiamo più vista. Ecco perché

All’inizio della sua carriera e nel momento del picco del suo successo Alessia Merz era una dei personaggi più seguiti e in vista del panorama televisivo italiano, siamo negli anni Novanta e il suo successo è stellare, amatissima dal pubblico per la sua bellezza mozzafiato e la simpatia, che l’ha portata a prendere parte a tantissimi programmi di successo, seguitissimi soprattutto dai giovani.

Alessia è stata una showgirl, attrice e conduttrice di grande successo, la sua sembrava davvero una carriera in continua ascesa che non si sarebbe mai fermata, eppure ad un certo punto è completamente scomparsa dai nostri radar e non l’abbiamo più vista. Ma che fine ha fatto? E perché è sparita dalla circolazione?

Come molte ragazze di quella generazione Alessia Merz ha trovato la grande popolarità grazie al programma Non è la Rai, con il suo sguardo magnetico, la bellezza esagerata e quel brio unico si è fatta subito notare dal pubblico che da quel momento ha iniziato a interessarsi a lei, ma non solo, le emittenti televisive la volevano nelle loro trasmissioni.

Infatti in seguito è stata una velina del Tg satirico Striscia la notizia, poi è passata a un altro grande successo, Quelli che il calcio, per poi andare alla conduzione di Candid Camera e partecipare al reality L’Isola dei famosi, da quel momento ha deciso di intraprendere la carriera di attrice.

In questo nuovo percorso lavorativo ha preso parte ad alcuni progetti tra i più amati dal pubblico italiano, tra cui Un medico in famiglia e Il Commissario Montalbano, ma non solo ha anche lavorato per il cinema e non ha mai smesso di portare avanti la sua carriera da modella.

Anche la sua vita privata è sempre stata al centro della cronaca rosa, molto chiacchierata e discussa, la donna si è in fine spostata con l’ex calciatore Fabio Bazzani nel 2005 e dal loro amore sono arrivati due figli, Nicolò e Martina. Quindi come mai ad un certo punto non l’abbiamo più vista nonostante il grande successo ottenuto?

Che fine ha fatto Alessia Merz? Perché ha abbandonato la sua carriera?

Proprio la stessa showgirl ha deciso di confessare la verità sul perché è completamente sparita dai riflettori nonostante la sua carriera fosse in assoluta ascesa, Alessia, attraverso un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato del suo privato e di alcune scelte che l’hanno portata ad allontanarsi dal ciclone mediatico.

Così ha rivelato, “Ho conosciuto Fabio, dopo un anno ci siamo sposati e sono arrivati subito i nostri due figli. Ero davvero entusiasta di questa nuova fase della nostra vita che sono trascorsi tre o quattro anni in un istante, con emozioni diverse e bellissime”.

Proprio per questa ragione Alessia Merz, la reginetta della televisione italiana, ad un certo punto ha detto addio a quella che era la sua carriera, in favore di una scelta diversa, ovvero quella di dedicarsi alla sua amatissima famiglia, la stessa poi continua nel racconto, “Oggi faccio i compiti con i figli, li sgrido quando c’è bisogno ma non sono una casalinga disperata. Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione”.

Una scelta ponderata e consapevole che ha fatto a cuor leggero proprio perché Alessia Merz ha deciso che era quella la strada che preferiva, nessun rimpianto per il mondo dello spettacolo quando a casa ad accoglierla ha una meravigliosa famiglia che la ama.