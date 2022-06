Antonella Clerici, cancro mortale: confessione tra le lacrime

Antonella Clerici, storica conduttrice di La prova del cuoco e ora di E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato qualcosa di molto triste che ha scioccato tutti all’ascolto. Ha parlato di un cancro mortale, tra le lacrime e la commozione generale.

Antonella Clerici è una delle presentatrici Tv più amate, una celebrità che ha esordito con i programmi sportivi per poi passare al programma che l’ha resa iconica su Rai 1: La prova del cuoco.

Antonella è una donna di grande personalità, che in questi anni ha convinto l’opinione pubblica, riuscendo a guadagnarsi la fiducia di tantissime persone che ogni giorno seguono il suo attuale format E’ sempre mezzogiorno, programma quotidiano della mattina che tiene compagnia al suo fedele pubblico.

Il carisma di Antonella Clerici è sempre stato una delle caratteristiche della presentatrice che ha sempre dimostrato carattere anche in periodi difficili durante i quali ha deciso di prendersi del tempo dal suo lavoro per stare vicino alla propria famiglia.

Mettere i valori al primo posto è una qualità che non sempre appartiene a una celebrità e non si vede spesso nel mondo dello spettacolo. Nel caso di Antonella il messaggio è stato forte e chiaro, colto con convinzione dai suoi fan cosi affezionati.

Altri programmi nei quali ha presentato oppure co-presentato sono stati il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, il Festival di Sanremo 2010, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019.

Durante una delle puntate di E’ sempre mezzogiorno la Clerici ha citato Gianni Rodari con questa frase: “Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra”.

Di recente Antonella Clerici ha condiviso con il pubblico un episodio della sua vita drammatico e molto difficile che ha commosso tutti.

La drammatica storia

In una delle ultime interviste rilasciate dalla presentatrice la donna ha condiviso il drammatico racconto della scomparsa della madre Franca per un melanoma maligno.

Come tutti sanno Antonella Clerici è Ambasciatrice Airc da molti anni, si tratta dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Proprio in quest’ultimo intervento la presentatrice ha raccontato dell’esperienza diretta avuta con il cancro che ha colpito la mamma in una forma grave e molto aggressiva. Viene da domandarsi se oggi con le nuove tecnologie sarebbe vissuta di più.

Antonella Clerici ha sottolineato l’importanza della prevenzione con queste incisive parole: “la vita è un grande dono e a volte può essere molto fragile”.