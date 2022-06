Aggressione a Paolo Bonolis durante Avanti un altro. La minaccia lascia senza parole

Durante Avanti un altro può succedere davvero di tutto, così Paolo Bonolis è stato ‘minacciato’ in diretta sotto gli occhi sgranati di tutti.

Uno dei programmi che riscuote sempre un grande successo tra i telespettatori in Italia è Avanti un altro, il format di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nonostante come programma non esista da molti anni, la prima edizione è andata in onda nel 2011, in pochi hanno ha trovato il suo spazio e si è creato un pubblico davvero forte imponendosi nel palinsesto delle reti Mediaset facendo dei numeri da record.

Punti forza del programma non potevano che essere i due padroni di casa, proprio Paolo e Luca sono la vera scommessa del game show, la loro simpatia, le gag che riescono sempre a mettere in piedi molto spesso improvvisate sono la chiave del successo di molti programmi che li hanno visti protagonisti, non da meno Avanti un altro.

Infatti è proprio Paolo Bonolis che negli anni ha portato avanti trasmissioni che sono diventate delle vere icone per Mediaset, lui stesso ne è stato ideatore e ha dato quel tocco che le ha rese uniche, tra queste ovviamente possiamo citare Ciao Darwin, oppure il divertentissimo Chi ha incastrato Peter Pan, dove tirava fuori la parte più giocosa e buffa di molti piccoli protagonisti.

I suoi programmi sono sempre fonte di grande divertimento e portano nelle case degli italiani una ventata di allegria, ma ogni tanto le cose non vanno come devano andare e qualcosa si rompe creando dei momenti davvero al limite.

Le minacce ricevute da Paolo Bonolis in diretta

Il fatto è successo proprio durante una puntata di Avanti un alto, il programma riscuote grande successo non soltanto grazie a Paolo Bonolis che ne detiene le redini, ma sicuramente una fetta importante di merito va data alla sua spalla di sempre Luca Laurenti, con il quale ormai da anni ha un forte legame sia lavorativo che di amicizia, la chimica tra i due è palese.

Durante questo specifico programma però a fare da protagonisti non ci sono solo loro due e i concorrenti, ma il bello della trasmissione è anche l’intervento di tanti figuranti che entrano e escono a seconda di quello che succede nel gioco, ognuno con il proprio ruolo specifico, tra questi troviamo l’idraulico diventato ormai un vero sex symbol, proprio lui si è reso protagonista di un retroscena inaspettato che ha ‘spaventato’ Bonolis sentendosi minacciato.

La bravura di tutti è quella di far sembrare le situazioni assolutamente fuori controllo quando, in realtà, anche in questo caso si trattava di una gag ben riuscita, e così è iniziato il battibecco, “Scusi? La signorina sta scherzando!”, “Come? Non ho capito?!”, “No, niente… Scusi…”, un botta e risposta fulmineo tra Paolo e l’idraulico che inizialmente ha lasciato il pubblico perplesso per poi scoppiare in caciara e risate.